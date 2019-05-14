На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года.

Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6%, передает РИА Новости.

В среду ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,8365 за доллар - на 411 пунктов слабее, чем днем ранее, когда курс составил 6,7954.

На фоне продолжающейся торговой войны с США курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне. Власти страны, в том числе премьер Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.

Агентство Блумберг ранее со ссылкой на источники сообщало, что США на торговых переговорах с Китаем просят Пекин сохранять стабильный курс юаня, и этот вопрос поднимался в ходе нескольких раундов переговоров. США отметили, что любая попытка обесценить юань будет встречена более высокими тарифами со стороны США. Блумберг добавлял, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт Китая.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

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