Почему курс доллара продолжает расти на этой неделе

С начала недели курс национальной валюты существенно ослаб. Во вторник доллар подорожал до 495 тенге. Эксперты назвали возможные причины роста курса, сообщает Zakon.kz.

С начала ноября курс нацвалюты ослаб более чем на 6 тенге по отношению к доллару. Курс по паре USDKZT по итогам торгов вторника вырос до 495,09 тенге за доллар, прибавив за сутки 1,82 тенге.

Аналитики АФК полагают, что давление на курс нацвалюты могло оказать снижение нефтяных котировок на предыдущей сессии, а также продолжающийся третью сессию подряд рост индекса доллара США, который вырос на 1,4% с прошлой пятницы.

Фото: Национальный банк РК

"Дисбаланс на локальном рынке может быть связан с ростом импорта (реализация инфраструктурных проектов, потребительский спрос), крупными выплатами по внешнему долгу, более 10 млрд долларов за октябрь-декабрь 2024 года, а также волатильным спросом зарубежных инвесторов на казахстанские государственные ценные бумаги". АФК

Ничего не произошло из того, что могло бы так сильно "уронить" нацвалюту Казахстана, считает аналитик Анна Бодрова.

"Сам Нацбанк говорит о том, что причина в высокой внешней волатильности, а также в падении сырьевых котировок на международной арене. Что касается внутреннего рынка РК, то здесь обращает на себя внимание падение предложения иностранной валюты с параллельным ростом спроса на нее". Анна Бодрова

Ранее заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова прокомментировала снижение курса нацвалюты, отметив, что "Национальный банк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты чрезмерной" ввиду того, что существенное снижение курса в последние дни вызвано не только фундаментальными причинами. Его провоцирует и увеличение спекулятивных сделок, усиливающих волатильность обменного курса.

По словам представителя Нацбанка, в случае сохранения этой тенденции и спекулятивных настроений в особенности для недопущения рисков резких скачков курса национальной валюты Нацбанк будет готов оперативно реагировать и обеспечить проведение валютных интервенций.

Между тем ожидается, что сегодня доллар США останется в рамках 492-497 тенге, евро – 520-530 тенге, рубль – 5,00-5,10 тенге, китайский юань – 67-69 тенге.



Добавим, что утром 13 ноября курс покупки доллара в обменниках Казахстана был несколько ниже официального курса установленного Нацбанком и в среднем составлял 492 тенге за единицу иностранной валюты.