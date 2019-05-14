Street-art рисунки украсили несколько домов Атырау

Яркие изображения у горожан вызвали положительные эмоции.

Преподаватели изобразительного искусства и дизайна Малой академии искусств им. Н. Тлендиева решили внести свой вклад в облагораживание областного центра, сообщает пресс-служба акимата Атырау.

Со своей креативной идеей разрисовать дома города дизайнеры обратились к акиму г. Атырау Алимухаммеду Куттумуратулы, который поддержал инициативу художников, а спонсоры профинансировали проект.

– Первый дом, который мы разрисовали в Атырау, находится в микрорайоне Балыкши. В прошлом году мы нанесли на него изображение подводного мира реки Урал. В этом году мы нарисовали портрет Махамбета Утемисова, в данное время работаем над символикой Года молодежи, – рассказал художник Мейрбек Жагыпашев.

По словам преподавателей ИЗО, у них есть идеи по street-art рисункам портретов Курмангазы, Дины Нурпеисовой и Бейбарыса на домах в микрорайонах Авангард, Нурсая, Привокзальный и Балыкши. Поэтому всех желающих проспонсировать данные идеи приглашаем к сотрудничеству. На нанесение одного изображения в среднем уходит от недели до 10 дней, рисуют художники специальными баллончиками.

– Краска в баллончиках водоупорная, если стена дома надежная, без дефектов, то рисунок прослужит очень долго. Для того, чтобы нанести одно изображение, у нас уходит свыше 100 баллонов с красками. Рисовать стараемся в безветренную и недождливую погоду, – рассказал художник Мирас Джангужиев.

Отметим, что впечатления у горожан от ярких изображений на домах Атырау более чем положительные. По словам самих художников, несмотря на то, что проекты являются достаточно сложными, они получают огромное удовольствие от результатов своей работы и реакции жителей города.

– Граффити, росписи, муралы – эти яркие объекты можно называть по-разному, но то, что они принесли в Атырау цвет и позитив – это однозначно, – уверен художник Асылбек Бахтияр.

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