Музыкальное видео из такси в Астане развеселило казахстанцев

Видео с поющим таксистом вызвало массу положительных эмоций у Instagram-пользователей, сообщает Zakon.kz.

По задумке автора видео, водитель такси дожидается пассажиров, а затем начинает петь известную казахскую песню. Неизвестно с какой попытки, но удалось записать видео с двумя пассажирками. Рассевшись на заднем сиденье, они сначала удивились голосу таксиста, а затем стали поддерживать его непрерывными аплодисментами. К концу видео женщины даже изображали руками танцевальные движения.

Стоит ли говорить, что видео вызвало восторженные комментарии у пользователей Instagram. При этом одну из них по эмоциональности и внешним данным сравнили с певицей Нагимой Ескалиевой.

Также недавно стало популярным видео с танцующим директором школы в Алматы.