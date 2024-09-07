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Музыкальное видео из такси в Астане развеселило казахстанцев

Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 08:51 Фото: Zakon.kz
Видео с поющим таксистом вызвало массу положительных эмоций у Instagram-пользователей, сообщает Zakon.kz.

По задумке автора видео, водитель такси дожидается пассажиров, а затем начинает петь известную казахскую песню. Неизвестно с какой попытки, но удалось записать видео с двумя пассажирками. Рассевшись на заднем сиденье, они сначала удивились голосу таксиста, а затем стали поддерживать его непрерывными аплодисментами. К концу видео женщины даже изображали руками танцевальные движения.

Стоит ли говорить, что видео вызвало восторженные комментарии у пользователей Instagram. При этом одну из них по эмоциональности и внешним данным сравнили с певицей Нагимой Ескалиевой.

Также недавно стало популярным видео с танцующим директором школы в Алматы.

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