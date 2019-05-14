До 3 трлн тенге могут вырасти объемы покупок на казахстанских интернет-площадках

Мамин дал прогноз развития Е-торговли в стране к 2025 году.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин поручил разработать Дорожную карту развития электронной коммерции до 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

- Электронную торговлю следует рассматривать как один из драйверов роста экономики, который направлен на возможность максимально задействовать нашу инфраструктуру и создание новых рабочих мест - с 33 тысяч в 2018 году до 314 тысяч с учетом смежных отраслей - в 2025 году. Мультипликативное влияние электронной торговли на экономику позволит прогнозировать ежегодный дополнительный вклад в ВВП на уровне 1,1%, - сказал он.

Как добавил Мамин, последовательное развитие электронной торговли позволит также нарастить объем дохода от перевозок в 4 раза.

- В частности, увеличить количество рейсов отечественного автопарка, перевозящего товары из Китая в Европу с 2 тысяч до 21 тысячи к 2025 году. Также, учитывая имеющуюся готовую инфраструктуру коридора Западный Китай - Западная Европа, наряду с ростом контейнерных перевозок, логистику, открывается большое направление - автоперевозки, - указал премьер.

По его словам, электронная торговля сегодня уже является мировым трендом.

- Одно из самых динамично развивающихся направлений сервисной экономики. По оценкам экспертов, к 2025 году прогнозируется рост рынка электронной коммерции в 1,5 раза до 2,8 трлн долларов. В развитых странах доля электронной коммерции в Китае составляет порядка 21%, в ЕС - 15%, в США - свыше 10%. По прогнозам, к 2025 году объем покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится от 153 млрд тенге до 2-3 трлн тенге и составит 25% от общей розничной торговли, - проинформировал глава Кабмина.

В то же время Мамин дал ряд поручений для дальнейшего развития Е-торговли.

- Огромный потенциал через Е-торговлю имеет реализация продукции отечественных сельхозпроизводителей и других отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе на рынок Китая. Реализация сельхозпродукции с помощью Е-торгов увеличится ежегодно на 20%. По линии АО "Казпочта" необходимо продолжить работу по запуску до 2025 года транспортно-логистических центров во всех крупных городах страны. К этой работе нужно привлечь отечественных и иностранных инвесторов, в том числе с применением механизма ГЧП. А также рассмотреть возможность использования уже имеющихся инфраструктуры на Хоргосе, - пояснил премьер.

Он подчеркнул, что сейчас в мире закрываются крупные торговые точки, они используются в качестве складов для электронной коммерции, что в будущем может стать ключевым направлением рынка.

- Электронная торговля даст импульс дальнейшему росту экономики, и мы должны приложить все силы для ее развития, как целостной экосистемы; эффективно использовать транзитные возможности, наращивая потенциал отечественного рынка, - сказал Мамин.

В связи с этим глава Кабмина поручил министерству национальной экономики разработать в месячный срок совместно с заинтересованными госорганами Дорожную карту развития электронной коммерции до 2025 года.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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