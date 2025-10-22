По прогнозам МНЭ, экономика Казахстана вырастет до 230 трлн тенге к 2028 году

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 22 октября 2025 года внес на рассмотрение в Мажилис прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что в соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за три года – 5,3%.

"Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве – 3,9%, в строительстве – 11,0%, услуги транспорта – 10,1% и в торговле – 6,7%. Экспорт, по прогнозам, увеличится с 77,1 млрд долларов США в 2026 году до 83,7 млрд долларов США в 2028 году, импорт – с 67,7 до 75,2 млрд долларов США", – сказал Жумангарин.

Он отметил, что прогноз инфляции определен на уровне 9,0-11,0% в 2026 году, 6,0% – в 2027 и 2028 году.

"На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2026-2028 годы. Теперь разрешите доложить о состоянии параметров государственных финансов. Налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности государственных финансов, уменьшение дефицита бюджета, а также замещение средств Национального фонда собственными средствами. Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года. Так, доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, или на уровне 10,5% к ВВП", – дополнил министр.

Он заявил, что по сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%.

"В целом, обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7% в 2025 году до 83,5% в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2 770 млрд тенге ежегодно в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения. Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге, или 15,1% к ВВП, в 2027 году – 28,8 трлн тенге, или 14,0% к ВВП, в 2028 году – 29,8 трлн тенге, или 13,0% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами", – сказал Жумангарин.

По его словам, при таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта.

"Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году, соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого правительственный долг, по прогнозам, составит 21,4% к ВВП в 2026 году со снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты", – перечислил он.

Ранее председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов озвучил, что рост инфляции связан с избытком денег в экономике.