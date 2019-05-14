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Димаш Кудайберген готовит дуэт с легендой мировой музыки

Это будет победитель "World music award".

Фото : Getty Images/Steve Granitz14 мая 2019, 14:23

Казахстанский талант, участник американского шоу талантов The World's Best, обладатель второго места на китайской версии песенного конкурса Singer-2017 Димаш Кудайберген заинтриговал своих фанатов, передает Zakon.kz.

Как сообщил певец на своей странице в Instagram, сейчас он работает над одним интересным выступлением мирового уровня.

- Готовим дуэт с легендой мировой музыки... Победа на "World music award", невероятная манера пения, сильная энергетика заставила полюбить этого человека миллионов людей по всему миру. О ком сейчас идёт речь вы узнаете позже,- написал Димаш.

Фанаты казахстанского певца со всего мира гадают, о ком идет речь. Многие считают, что дуэт будет презентован на Фестивале азиатской культуры в Пекине, который запланирован на 15 мая, соотечественники уверены, что это будет оперный певец Андреа Бочелли или Лара Фабиан, однако, сам Димаш пока держит интригу.

Альберт Ахметов


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