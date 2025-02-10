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Культура и шоу-бизнес

Дуэт Димаша Кудайбергена с мировой звездой сорвал овации

Дуэт Димаша Кудайбергена с мировой звездой сорвал овации, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 16:02 Фото: Instagram/hausercello
Накануне, 9 февраля 2025 года, всемирно известный хорватский виолончелист Степан Хаусер сделал новый пост с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Видео является продолжением предыдущей совместной публикации Степана и Димаша, где 30-летний Кудайберген под аккомпанемент Хаусера исполнил свою песню Stranger. Ранее новое звучание произвело фурор среди поклонников двух звезд.

"Мы сделали это снова! Динамичный дуэт вернулся сильнее, чем когда-либо", – написал в воскресенье под публикацией с казахстанцем хорватский виолончелист.

Многомиллионная армия поклонников Димаша и Степана в очередной раз восхитилась талантом своих кумиров и предложила артистам давать совместные концерты:

  • "Динамичный дуэт, вы – потрясающие ребята".
  • "Потрясающе! Уже можно давать совместный концерт. Когда и где?"
  • "Ух ты! Спасибо за следующий фрагмент! Ждем полную версию! Огонь и харизма, вы – лучшие!"
  • "Степан нам чуть длиннее фрагмент запостил. В третий раз, надеемся, будет полностью песня, и в YouTube! Интересные эмоции от новой аранжировки".

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2 февраля 2025 года стало известно, что песня Димаша Кудайбергена взорвала американские чарты.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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