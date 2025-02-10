Дуэт Димаша Кудайбергена с мировой звездой сорвал овации

Накануне, 9 февраля 2025 года, всемирно известный хорватский виолончелист Степан Хаусер сделал новый пост с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

Видео является продолжением предыдущей совместной публикации Степана и Димаша, где 30-летний Кудайберген под аккомпанемент Хаусера исполнил свою песню Stranger. Ранее новое звучание произвело фурор среди поклонников двух звезд.

"Мы сделали это снова! Динамичный дуэт вернулся сильнее, чем когда-либо", – написал в воскресенье под публикацией с казахстанцем хорватский виолончелист.

Многомиллионная армия поклонников Димаша и Степана в очередной раз восхитилась талантом своих кумиров и предложила артистам давать совместные концерты:

"Динамичный дуэт, вы – потрясающие ребята".

"Потрясающе! Уже можно давать совместный концерт. Когда и где?"

"Ух ты! Спасибо за следующий фрагмент! Ждем полную версию! Огонь и харизма, вы – лучшие!"

"Степан нам чуть длиннее фрагмент запостил. В третий раз, надеемся, будет полностью песня, и в YouTube! Интересные эмоции от новой аранжировки".

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