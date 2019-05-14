Виновные в преступлениях в Сирии казахстанцы готовы понести любое наказание – эксперт

Из зоны боевых действий были вывезены лишь те лица, которые выразили согласие вернуться на Родину.

Многие казахстанцы негативно отнеслись к возвращению соотечественников из Сирии и в соцсетях высказывали мнение, что уж лучше бы их оставили там. Комментируя в интервью Zakon.kz данный вопрос, руководитель РОО "Контртеррористический комитет" Аманжол Уразбаев отметил, что если боевики останутся за рубежом, то продолжат террористическую деятельность, другого пути у них нет, и тогда последствия могут быть намного хуже.

Как мы уже сообщали, накануне эвакуировано еще 231 казахстанца из Сирии. По поводу этого события в соцсетях и новостных сайтах появилось огромное количество комментариев. Пользователи разделились на две группы. Одни поддерживают политику нашего государства по возвращению соотечественников из зоны боевых действий, другие, напротив, не одобряют и таких большинство. Главный аргумент у них при этом такой: эти люди намеренно поехали убивать неверных, они опасны для общества, их нужно изолировать.

- Аманжол Зейноллаевич, думаю, вам известна позиция большинства казахстанцев в отношении возвращения наших соотечественников из Сирии. Многие восприняли это неблагожелательно и даже враждебно. Что бы вы им ответили?

- Ну что тут сказать. Отношение к преступившим закон во всем мире одинаково, но нигде не приветствуется наказание невинных. Доказательство причастности к преступлению и назначение наказания - это прерогатива суда. Поэтому Республика Казахстан, являясь субъектом международного права, выполняя обязательства, взятые нашей страной перед мировым сообществом, провела вторую беспрецедентную операцию "Жусан" по возвращению своих граждан из зон террористической активности.

Что касается неотвратимости наказания, то могу сказать - и мы все это знаем - что из шести мужчин, доставленных в рамках операции "Жусан-1" в январе этого года, двое осуждены, они получили восемь лет лишения свободы каждый.

По результатам второй фазы операции под стражу взяты все 16 мужчин и четыре женщины, которые подозреваются в участии в боевых действиях на территории Сирии. Если доказательств их террористической деятельности не будет, они пройдут курс реабилитации и вернутся к мирной жизни.

Вопрос: "Зачем их возвращать?" прозвучал и на брифинге для СМИ, который прошел буквально вчера в Нур-Султане и где начальник департамента Комитета национальной безопасности Бахытбек Рахымбердиев привел такой пример, цитирую: "В 2018 году мы выявили на нашей территории свыше 50 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Представьте, что правительства этих стран откажутся их принимать у себя и закроют им въезд. Что, теперь мы должны оставлять таких лиц у себя в стране?". Здесь следует отметить, что для подобных случаев существует международное соглашение о реадмиссии, подписанное Казахстаном.

- Поясните, пожалуйста, что такое реадмиссия.

- Реадмиссия, говоря протокольным языком, это передача и прием компетентными органами государства запрашивающей стороны в порядке, на условиях и в целях, которые предусмотрены соглашением лиц, въехавших или находящихся на территории государства запрашивающей стороны в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

- Что будет, если эти люди останутся за рубежом, в зоне боевых действий?

- Очевидно, что боевики продолжат террористическую деятельность, другого пути у них нет. А люди, знающие специфику региона и имеющие боевой опыт, всегда востребованы организаторами террора. Тогда последствия могут быть значительно печальнее. Здесь же, в случае доказательства вины, они будут привлечены к ответственности и впоследствии реабилитированы.

Видео-кадр

Но самый главный результат - это спасенные жизни 186 детей (в январе – 30, в мае - 156), наших маленьких казахстанских граждан, который нельзя измерить никакими критериями. Как вы знаете, из вновь прибывших 107 малышей до 7 лет, 43 ребенка – от 7 до 12 лет и шестеро старше 12 лет. Ведь у них вся жизнь еще впереди. А кем вырастут дети, оставленные без помощи в зоне боевых действий? У них остается всего два пути: пополнить ряды террористов или погибнуть под бомбами.

- Судя по комментариям в соцсетях, казахстанцы боятся, что возвращенные лица будут опасны для общества. Насколько оправданы их опасения? Как будет вестись наблюдение за поведением наших соотечественников, прошедших зону боевых действий?

- Как озвучил на брифинге спикер, из Сирии были вывезены лишь те казахстанцы, которые выразили согласие вернуться на Родину. Виновные в преступлениях готовы понести любое наказание. При этом начальник Департамента антитеррора отметил, что определенные данные о том, кто как себя вел во время пребывания в ДАИШ, имеются. Кроме того, проверка обстоятельств нахождения граждан республики, как мужчин, так и женщин в зонах боевых действий еще не закончена.

В отношении остальных граждан нужно довести до конца кропотливые реабилитационные мероприятия, вернуть их в общество, к своим родным и близким. Все прибывшие будут находиться под наблюдением компетентных органов, с ними будут работать сотрудники неправительственных организаций.

Я тоже вчера был на этом брифинге и хочу сказать, что если первая его часть была информационной, то вторая, которую согласились провести матери и бабушки, обретшие заново своих дочерей, снох и внучат, была эмоциональной. Их дети и внуки были возвращены на Родину в начале этого года в ходе спецоперации "Жусан-1".

Истории тех, кто в мирное время пережил гибель близких людей, одурманенных лживыми призывами умереть за веру, не оставили никого равнодушным. К примеру, мало кто из нас мог применить к себе обсуждение летом 2017 года закона о лишении террористами гражданства. А этим матерям было очень страшно, их успокаивало лишь то, что судом не была доказана вина их сыновей.

Все эти мамы и апашки неоднократно подчеркнули гордость за свою страну, выражали слова огромной благодарности Елбасы, Президенту Токаеву и всем, кто принял участие в возвращении их детей и внуков. Как отметил Рахымбердиев, пока еще не много стран, которые возвращают своих граждан из зон боевых действий. В данное время всего более 10 стран Европы и Азии. Ряд государств обратились к Казахстану за консультациями по вопросу вывода граждан из Сирии и по опыту реабилитационной работы.

Так вот, матери поделились трагическими историями своих детей. Сугубо светские люди, никогда не предполагавшие, что судьба так жестоко обойдется с их детьми и с ними… По-разному попали их сыновья и дочь в зону вооруженного конфликта. Одни под видом выезда на курорт в Турцию, оттуда уехали на войну. Другая выехала в Бишкек якобы за товаром, а оказалась в Сирии.

Видео-кадр

История еще одной молодой женщины, выступившей на брифинге, образованной, свободно излагающей мысли на русском и казахском языках, оказалась банальна. В 2009 году она начала читать намаз, в 2011-м вышла замуж за парня со схожими взглядами, как она считала. Но уже в конце 2012-го муж сказал, что уезжает работать в Украину и пропал. Через некоторое время он подал весточку, что находится в Турции. Она сразу почувствовала неладное и, отпросившись на неделю с работы, оставив родителям маленькую дочку, поехала к нему, чтобы вернуть его. Но эта поездка растянулась на пять с лишним лет кошмара. В 2017 году ей сообщили, что муж погиб. Как пришлось ей выживать с сыном, рожденным на войне, покрыто тайной. Она говорит: "Когда, после приземления самолета, я услышала казахскую речь встречающих, я была в глубоком шоке. Никто ведь не сказал, куда нас везут. Да и отвыкли мы задавать лишние вопросы". Наказание в ДАИШ одно – смерть. Даже сейчас, по истечении четырех месяцев после возвращения, пройдя психологическую реабилитацию, устроившись на работу, она признается, что вздрагивает при сильном шуме или звуке самолета. Но спасаться от бомб, к великому счастью, уже не надо.

Многое, конечно, недоговаривается. Но даже того горя, что было озвучено, достаточно, чтобы стать преградой для новых заблудших, не повторить судьбу сгинувших, не оказаться в аду по собственной глупости и не сделать несчастными своих близких. Буквально все прибывшие ранее женщины и 90% вновь доставленных однозначно для себя решили жить светской жизнью. Все они сняли паранджи и никабы и открыли свои лица, причем, по словам представителя КНБ, сделали это добровольно.

Рефреном брифинга, звучавшим в каждом выступлении матерей, был крик души к журналистам "Я надеюсь, что вы доведете до нашего общества, как это страшно молиться дни и ночи, чтобы обрести счастье - увидеть живыми и обнять свою сноху и внучат". При этом они уже смирились, что их сыновей уже нет. Как они погибли и где их останки, никто не знает.

По данным КНБ РК около 300 граждан Казахстана числятся погибшими в зоне террористической активности. При этом в Сирии остаются 150-170 казахстанских детей.

Операция "Жусан" продолжается…

Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!