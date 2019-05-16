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Мужчину в женской одежде задержали в Актау

Ему грозит наказание за мелкое хулиганство.

Фото : кадр из видео16 мая 2019, 07:02

Видео, на котором полицейские задерживают мужчину, разгуливающего по улице в женском гимнастическом костюме, сняли очевидцы, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Позже полицейские начали разыскивать героя видео. Сотрудники задержали мужчину во 2 микрорайоне, возле ТЦ "Алатау". На кадрах видно, как мужчину забирают против его воли и насильно сажают в полицейский автомобиль.

В Департаменте полиции сообщили, что ему грозит наказание по статье 434 КоАП РК - Мелкое хулиганство.


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