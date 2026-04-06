Агрессивный мужчина разгромил кондитерскую в Актау и сломал стол головой
Дело рассмотрели в специализированном административном суде. Установлено, что инцидент произошел в марте в заведении, расположенном в 34-м микрорайоне.
По материалам дела, посетитель вел себя агрессивно: нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, а также, находясь внутри заведения, поднял стол, ударил им по голове и сломал его. Эти действия суд расценил как проявление явного неуважения к окружающим.
За нарушение спокойствия граждан суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". В качестве наказания ему назначен административный арест сроком на пять суток.
Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу.
