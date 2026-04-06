Агрессивный мужчина разгромил кондитерскую в Актау и сломал стол головой

В Актау привлекли к ответственности мужчину за мелкое хулиганство в одном из кондитерских центров города, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в специализированном административном суде. Установлено, что инцидент произошел в марте в заведении, расположенном в 34-м микрорайоне.

По материалам дела, посетитель вел себя агрессивно: нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, а также, находясь внутри заведения, поднял стол, ударил им по голове и сломал его. Эти действия суд расценил как проявление явного неуважения к окружающим.

За нарушение спокойствия граждан суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". В качестве наказания ему назначен административный арест сроком на пять суток.

Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу.

