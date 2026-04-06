Происшествия

Агрессивный мужчина разгромил кондитерскую в Актау и сломал стол головой

мужчину наказали за дебош, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 22:53 Фото: pixabay
В Актау привлекли к ответственности мужчину за мелкое хулиганство в одном из кондитерских центров города, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в специализированном административном суде. Установлено, что инцидент произошел в марте в заведении, расположенном в 34-м микрорайоне.

По материалам дела, посетитель вел себя агрессивно: нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, а также, находясь внутри заведения, поднял стол, ударил им по голове и сломал его. Эти действия суд расценил как проявление явного неуважения к окружающим.

За нарушение спокойствия граждан суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". В качестве наказания ему назначен административный арест сроком на пять суток.

Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее четверо пьяных карагандинцев отказались оплачивать счет в 40 тысяч тенге и устроили дебош в кафе.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
В Алматы арестовали мужчину, избившего актрису Асель Аскар
17:26, 17 августа 2023
В Алматы арестовали мужчину, избившего актрису Асель Аскар
Агрессивный мужчина ударил продавщицу в одном из магазинов в Актау
19:05, 13 мая 2025
Агрессивный мужчина ударил продавщицу в одном из магазинов в Актау
В Алматы оштрафовали иностранку, которая материлась на борту самолета
23:54, 05 декабря 2024
В Алматы оштрафовали иностранку, которая материлась на борту самолета
Последние
Популярные
Читайте также
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
23:02, Сегодня
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
Звёзды мирового фигурного катания всё-таки приедут в Казахстан: подробности
22:33, Сегодня
Звёзды мирового фигурного катания всё-таки приедут в Казахстан: подробности
Сумасшедшим камбэком завершился первый полуфинал "Куаныша" и "Береля" в женской Нац. лиге
22:32, Сегодня
Сумасшедшим камбэком завершился первый полуфинал "Куаныша" и "Береля" в женской Нац. лиге
Дмитрий Бивол ответил, кого считает самыми сложными соперниками в карьере
22:03, Сегодня
Дмитрий Бивол ответил, кого считает самыми сложными соперниками в карьере
