В Актобе жители вновь пожаловались на гарь и дым от мусорного полигона

26 августа жители Актобе вновь ощутили запах гари от пожара, который в очередной раз случился на мусорном полигоне. Возмущение актюбинцы массово высказали в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Возмущение горожан посыпались в социальных сетях с самого утра. Актюбинцы возмущенно писали о том, что город в очередной раз за это лето окутал дым и гарь от пожара, который разгорелся на городской свалке еще с вечера накануне.

"Горит полигон, 3 очага возгорания. С 11 вечера горит полигон, ветер потихоньку разворачивается на город!"

"В очередной раз ночью горел полигон. Дышать было нечем, при закрытых окнах гарь попадает в квартиру, вонь идет даже из вытяжки в туалете Я уже не знаю, как без ругательств выразить свои мысли! Очень страшно за свое здоровье, у меня бронхиальная астма, как и у многих сейчас, и приступы из-за таких условий случаются намного чаще".

"Недоброе утро, как уже надоело это. Полигон опять горит. Дым затянуло в сторону Юго-Запада, Нового, Батыс-2. Нужно ускорить работы по засыпке, чтобы прекратить пожары. Люди устали травиться дымом".





В городском акиме сообщили, что пожар ночью на городской свалке действительно был, но его быстро потушили, передает AstanaTV.

"На городском полигоне ТБО из-за скопления метана зафиксировано возгорание мусора. Огонь локализован, идет тление. На месте продолжают работу силы и средства службы пожаротушения, акимата города Актобе. Задействована необходимая спецтехника. Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий огня". Пресс-служба акимата Актобе

Ранее власти города рассказали, что городской полигон бытовых отходов переполнен, его резерв заполнен на 150%. В акимате сообщили, что до конца сентября свалка будет законсервирована.

Тем временем, в Алматы снова случился пожар на одном из рынков барахолки. На этот раз пожарные тушили контейнеры на "Алмалы".

