Мусор до сих пор горит: почему пожар близ Алматы не тушат с вертолета

Ранее сообщалось, что возгорание пытаются потушить не водой, а глиной, так как пожарные машины не могут спуститься в овраг, где горит мусор.

В Алматинской области уже в течение 12 часов продолжает гореть мусорный полигон, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

- В 00 час. 12 мин. в Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы поступило около 50 звонков от населения в основном Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари. После выяснения обстоятельств было установлено, что на полигоне для захоронения и утилизации твердо-бытовых отходов по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Айтийский сельский округ происходит загорание мусора и бытовых отходов на площади предварительно 1 Га. В результате чего характерный запах распространялся по верхней части города. На данный момент на месте находится пожарная техника Алматинской области, - сказали в ДЧС Алматы.

Учитывая глубину на которой произошло возгорание мусора, по данным ДЧС Алматинской области, привлечена инженерная техника: бульдозер – 5 ед, погрузчик – 2 ед., 2 экскаватор – 2 ед., самосвал – 2 ед.

Ранее сообщалось, что возгорание пытаются потушить не водой, а глиной, так как пожарные машины не могут спуститься в овраг, где горит мусор.

На вопрос, почему нельзя привлечь вертолеты в КЧС МВД РК заявили, что компания, которая в ответе за данный полигон ТОО "Kaz Waste Conversion", намерена с возгоранием справиться своими силами. Кроме того, как сообщили в КЧС, пожары на подобных полигонах имеют свою специфику тушения.

- Мусор горит снизу, чтобы его потушить водой, надо раскопать верхние слои, поэтому применять вертолеты сейчас нет смысла. В компании сказали, что будут тушить самостоятельно с помощью глины, - сказал представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Однако в самой компании ТОО "Kaz Waste Conversion" пока никаких заявлений дать не могут.

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