Информацию о превышении диоксида серы и респираторах опровергли в ДЧС Алматы

Рассылку с предупреждением носить респираторы активно распространяют в чатах.

Рассылка о превышении уровня диоксида серы в 70 раз - фейк. Об этом сообщил начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров, передает Zakon.kz.

Рассылку с предупреждением носить респираторы активно распространяют в чатах.

В порядке информации: 16.05.19г. в 00 час. 12 мин. в Департамент по чрезвычайным ситуациям поступило около 50 звонков от населения в основном Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари. После выяснения обстоятельств было установлено, что на городском полигоне для захоронения и утилизации твердо-бытовых отходов по адресу Алматинская область, Карасайский район, Айтийский сельский округ происходит загорание мусора и бытовых отходов на площади предварительно 1 га. В результате чего характерный запах распространялся по верхней части города. На данный момент на месте находится пожарная техника Алм. обл. Просьба не выходить на улицы и одеть респираторы и противогазы. Уровень диоксида серы превышен в 70 раз - так звучит текст.

Ее официально опровергли.

- На фейковую рассылку в Ватсап хочу сообщить, что в связи с запахом гари от загорания мусора в Алматинской области, по данным Департамента экологии критических превышений содержания вредных веществ в атмосферном воздухе нет! Никаких рекомендаций по ношению респираторов ДЧС не давал! - написал в Facebook Серик Аубакиров.

Между тем, горожане с утра звонят в ДЧС Алматы с жалобами на запах гари. По данным пресс-службы ДЧС города, в 00. 12 в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило около 50 звонков от населения в основном Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари.

В Алматинской области загорелся полигон с отходами. Возгорание пытаются потушить не водой, а глиной, так как пожарные машины не могут спуститься в овраг, где горит мусор. Как пояснили в КЧС МВД РК, мусор горит снизу, чтобы его потушить водой, надо раскопать верхние слои, поэтому применять вертолеты сейчас нет смысла.

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