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Драку водителя автобуса с пассажиром прокомментировали в автопарке

Водитель снят с рейса и отстранен.

Фото : 7info.ru16 мая 2019, 12:08

В "Алматыэлектротранс" прокомментировали конфликт между водителем и пассажиром автобуса №137, сообщает Zakon.kz.

- 16 мая в 7:15 утра на маршруте 137 произошел инцидент между водителем и пассажиром. В​ настоящий момент водитель снят с рейса и отстранен. По данному факту ведется проверка.​ По ее результатам будут приняты меры, – сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в Facebook разместили видео драки между водителем автобуса и пассажиром. Согласно описанию водитель проехал несколько остановок, не остановившись, и это вызвало негодование пассажиров. Затем водитель долго не открывал двери автобуса, не выпуская людей.


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