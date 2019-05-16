Драку водителя автобуса с пассажиром прокомментировали в автопарке
Водитель снят с рейса и отстранен.
Фото : 7info.ru16 мая 2019, 12:08
В "Алматыэлектротранс" прокомментировали конфликт между водителем и пассажиром автобуса №137, сообщает Zakon.kz.
- 16 мая в 7:15 утра на маршруте 137 произошел инцидент между водителем и пассажиром. В настоящий момент водитель снят с рейса и отстранен. По данному факту ведется проверка. По ее результатам будут приняты меры, – сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в Facebook разместили видео драки между водителем автобуса и пассажиром. Согласно описанию водитель проехал несколько остановок, не остановившись, и это вызвало негодование пассажиров. Затем водитель долго не открывал двери автобуса, не выпуская людей.
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