Ребенок, выпавший из окна детского садика, в коме

У нее отек мозга.

В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии девочки, которая выпала из окна детского сада в Талдыкоргане, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 мая. Из талдыкорганского детского миницентра "Карлыгаш" в областную больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнюю девочку. Она выпала из окна второго этажа учреждения.

- Ребенок поступил 15.05.19 в 12.30 в крайне тяжелом состоянии. Диагноз: тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Отек головного мозга .Кома 2 степени. На утро состояние ребенка прежнее, без динамики, - сообщили в Управлении здравоохранения.

Момент падения был зафиксирован на видео. На записи воспитатель сама поставила девочку на подоконник. Затем подняла туда еще одного ребенка и, похоже, стала шлепать его. В этот момент девочка потеряла равновесие, навалилась на москитную сетку и вместе с ней выпала наружу.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей Уголовного кодекса РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного Департамента.

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