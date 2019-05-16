Глава Минздрава раскритиковал подчиненных за несоблюдение стандартов

Руководители региональных уровней недооценивают внедряемую базу, считает Биртанов.

Международный научно-образовательный форум "Ана мен бала" открыл министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он не смог лично присутствовать в Алматы, как планировал ранее, но обратился к собравшимся по видеосвязи, передает Zakon.kz.

Он отметил, что министерство отслеживает всю проблематику, чтобы четко определить дальнейшие направления работы. По его словам, проблемы отечественного здравоохранения понятны, известны.

Особенно волнует министерство нехватка квалифицированных кадров.

- Руководители региональных уровней недооценивают базу, которую мы внедряем. Мы отправили письма о привлечении к ответственности некоторых госслужащих и руководителей. Все должны понимать, что решение Минздрава как уполномоченного органа в сфере здравоохранения является обязательным. Стандарты в области здравоохранения обязательные, неприемлемо, когда запланированные мероприятия исполняются на 20-30%. По моему поручению главврачи, главы управлений будут нести ответственность, если работа неправильно организована и не исполняется научно-обоснованный утвержденный стандарт. Мы будем добиваться исполнения стандартов оказания медицинских услуг, устанавливаем жесткий контроль за соблюдением правил оказания медицинских услуг, - сказал министр.

Вместе с тем, по опыту Ирана Минздраву необходимо постоянно анализировать, исследовать эффективность собственной деятельности, обсуждать, считает Биртанов.

- Мы всегда открыты для конструктивной критики от специалистов и предложений по нашей работе, изменениям в законодательстве, инструкциях, подходах, стандартах, - заявил министр коллегам.

Ранее вице-министр здравоохранения во время своего выступления назвал причины материнской смертности в Казахстане.

Альберт Ахметов

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