Политолог Ашимбаев: Почему Казахстан блокирует интернет

Если идет жесткая информационная война, то сбить накал страстей нужно любыми доступными способами.

На День Победы в Казахстане наблюдались проблемы с доступом к социальным сетям и мессенджерам, а также некоторым новостным сайтам. Был заблокирован доступ к Facebook, Youtube, Instagram и Telegram, передает elgezit.kg.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал ситуацию с блокировкой сайтов.

По его мнению, нельзя отдавать информационное поле Казахстана на откуп провокаторам.

- Можно много говорить про так называемые демократические или либеральные ценности, но нужно понимать: у каждой страны существует своя специфика подачи информации, и зачастую подобная пропаганда способствует разжиганию конфликтной ситуации. Причем не в интересах демократии, скажем так, в чистом виде, а в интересах той или иной конкретной страны, - считает он.

Политолог приводит пример, когда "раскачивают" тему дискриминации казахов в Китае.

- Идет активное воздействие, формируется негативное общественное мнение у казахов по отношению к Китаю. И как производное — к России, - говорит он.

Ашимбаев отметил, что имеются моменты геополитической, экономической войны, где игры на казахстанском пространстве являются элементом реализации американских интересов.

- Я сомневаюсь, что в Вашингтоне кого-то интересует казахская культура или язык. Речь идет о реализации антироссийского и антикитайского проектов. То же самое касается деятельности нашего беглого олигарха Мухтара Аблязова. Он продолжает раскидывать сети для разжигания новых протестных настроений, - уточнил политолог.

Данияр Ашимбаев полагает, что после проведения разъяснительной работы страсти утихли.

- Есть формы диалога достаточно развитые, в частности, общественные советы, да, они не всегда работают эффективно. Но система такая существует. А если вы посмотрите на лозунги, с которыми выходили митингующие 1 мая, то среди них есть такой: "Нет выборам!". А что плохого в выборах? Ведь никто не мешает создать собственную политическую партию или общественное объединение. Выдвинуть своего кандидата и в рамках, заданных законом, оппонировать системе. То есть, какой-то организационной работы нет. Большинство оппозиционных партий Казахстана развалилось по двум причинам: во-первых, избыток лидеров, которые боролись между собой за власть; во-вторых, отсутствие нормальных специалистов по организационной работе. Поэтому оппозиционное движение Казахстана и развалилось. По внутренним причинам. Во многом, а не только из-за давления адмресурса. А устраивать митинги для подрыва системы, — так дурное дело не хитрое. Мы же помним, чем заканчивается митинговщина на Украине или в Кыргызстане. Помним, к чему привело разжигание межнациональных настроений на Кавказе и в странах Балтии. Поэтому для защиты своего политического суверенитета и социальной стабильности проще блокировать всю эту провокационную пропаганду. Можно, конечно, говорить о попрании норм свободы слова, но в данном случае эта свобода слова играет явно деструктивную роль. Она направлена на разжигание межнациональных конфликтов в Казахстане. А нужно ли это населению Казахстана? Большой вопрос, - ответил он.

По его мнению, блокировка ряда сайтов в этой ситуации вполне оправдана.

- Не реагировать, отдавая информационное поле на откуп провокаторам, тоже тупиковый путь. Идет игра на национальных чувствах. На мой взгляд, в интересах большинства населения такие попытки надо жестко пресекать. Большинство межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве тлеют до сих пор. Разжечь-то легко, а как потушить? И зачем Казахстану нужен этот пожар? То есть, если идет жесткая информационная война, направленная на разжигание межнационального противостояния, то сбить накал страстей нужно любыми доступными способами, - заключил политолог Данияр Ашимбаев.

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