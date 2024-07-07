Политолог Надир Шафиев: Казахстан делает очень много для того, чтобы еще больше объединить тюркский мир

Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия – это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в Организации уделяем особое внимание принципу "Медиации".

Об этом заявил президент Казахстана в ходе неформального саммита ОТГ. Касым-Жомарт Токаев отметил наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Подчеркнув, что Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий и готов в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном. Подробнее об этой и других инициативах казахстанской стороны, перспективах развития Организации тюркских государств, а также председательстве Казахстана, Zakon.kz побеседовал с экспертом Геополитического центра Азербайджана Надиром Шафиевым.

– Надир Юсифович, хотелось бы узнать ваше мнение о прошедшем неформальном саммите ОТГ.

– Стоит отметить, что само название саммита "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности" уже говорит о многогранности во взаимоотношениях тюркских государств. Ведь сегодня тюркские государства Центральной Азии, Азербайджан и Турция совместными усилиями продвигают логистические проекты, соединяющие Восток и Запад. Это очень важно, конечно, вопросы транспорта и коммуникаций, о которых говорится.

Ну а климатическая деятельность, вы знаете, что Азербайджан в настоящее время готовится принять климатический саммит COP29, и в этом плане то, что в нынешнем году происходит в природе, само по себе, показывает какие серьезные климатические изменения на планете происходят, и какие колоссальные усилия надо приложить для того, чтобы практически спасать наш мир. И в этом плане саммит ОТГ показывает, что страны тюркского мира, их лидеры привержены тому, чтобы выполнять не только локальные, их касающиеся и между ними развивающиеся отношения, но и активно участвовать в глобальных процессах. О чем говорит тот пункт, в котором указана климатическая деятельность.

– Как вы оцениваете инициативы, которые предложил президент К. Токаев для решения экологических проблем?

– Очень интересным было выступление президента Казахстана, который предложил вплотную заняться проблемами Каспия и Арала. И это очень важно, что Касым-Жомарт Токаев непосредственно указывает на проблемы Каспийского моря, в то же время приводит практически уже исторический факт, связанный с тем, что случилось с Аралом. То есть, не дай Бог, конечно, такое будущее может ожидать Каспий, то это очень трагедия для прикаспийских государств, чего допустить, конечно же, нельзя. Это показывает и отношение руководства Казахстана, непосредственно Касым-Жомарта Токаева к общим глобальным проблемам, климатическим проблемам, которые происходят, и это очень важный вопрос. Я думаю, что тюркские государства объединяться для решения этого вопроса. Конечно, здесь, особенно в каспийском вопросе не все зависит от тюркских государств, но в то же время, тюркские государства могут совместно поднимать этот вопрос, договариваться с другими соседями и с другими прикаспийскими государствами, и делать все необходимое.

– Как вы можете охарактеризовать работу Казахстана, проводимую в роли председателя Организации тюркских государств?

– Вопрос с Аралом, с Каспием, да и все остальное, непосредственно, показывает, как работает Казахстан в качестве действующего председателя Организации тюркских государств. Лично мне очень импонирует, что руководство РК во всех этих вопросах берет за основу не только нынешние политические и экономические вопросы, необходимые моменты, которые нужны для развития наших стран сегодня, Казахстан уделяет большое внимание другим вопросам – исторического и идеологического толка. РК делает очень много для того, чтобы ещё больше объединить тюркский мир.

Мне, например, очень импонируют Игры кочевников, которые, если я не ошибаюсь, практически ежегодно проводят и организуют в Казахстане. Ведь это показывает то, что в РК не забывают свои корни, и Казахстан, непосредственно, организацией этих игр, приглашает вспоминать свое прошлое, объединяющее нас и другие тюркские государства.

Вопрос о языке, который поднял казахстанский лидер, об этом же говорят давно, об этом в Азербайджане еще говорили в начале 90-х годов, но практически ничего не делается. Да, мы понимаем друг друга, когда разговариваем, но очень часто возникают вопросы, нам приходится переспрашивать и так далее. Почему бы не выработать единый язык, который помогал бы общаться и объединяться тюркскому миру? И предложение привлечь к этому искусственный интеллект, по-моему, прекрасно.

Самое главное, ведь действующий председатель Организации, он же, своего рода, и организатор, он же, своего рода, выступает в роли посредника и с другой стороны, в роли непосредственно инициатора вопросов, действий, которые должны проводиться в течение председательствования.

И в этом плане Казахстан проявляет очень прекрасные качества, мы видим, как РК практически без устали трудится в деле укрепления Тюркского мира, в деле расширения сотрудничества и привносит новые стройки, новые идеи, расширяя деятельность и сотрудничество. Ведь расширение партнёрства и сближение государств, это не только сближение государственных лидеров, государственных аппаратов, финансовых активов и так далее, это же по большому должно быть сближением народов.

– Как, по вашему мнению, обстоят успехи тюркских стран в этом вопросе?

– Я бы, например, отметил один момент здесь. Вот именно в деле сближения народов все валить на идеологические составляющие тоже неверно. Мне, например, было бы интересно если бы были открыты границы со всеми тюркскими государствами, чего мы, например, в Азербайджане сегодня не наблюдаем. Мне бы хотелось, скажем, чтобы на более каких-то льготных условиях, более приемлемо, что ли, было съездить в тюркские государства, и отдохнуть, и погулять, и познакомиться с историей на месте, и тоже самое, чтобы приезжали в Азербайджан и так далее. Да, сегодня есть определенные поездки туда-обратно на уровне личности и так далее, но я считаю, что это слабо, и это тот момент, над которым тоже следует подумать. А так, в целом, я бы сказал, великолепно и большой респект.

– Президент РК отметил: обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. О чем говорит этот факт?

– Тот момент, что господин Токаев отмечает, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, это не только во внешней политике РК, но и во внешней политике практически всех тюркских государств, и это должно быть. Я думаю, что этот приоритет внешней политики глобальной безопасности и стабильности он должен быть направлением совместной деятельности. Я думаю, что в этом направлении достаточно работы проводится. Мы, например, в Азербайджане чувствуем поддержку, скажем, моральную в какой-то степени, хотя мы не нуждаемся в экономической поддержке, но вот сам тот факт, что какой-то центр построен Казахстаном, какой-то центр Узбекистаном и так далее, это все показывает солидарность Тюркского мира. В плане той большой проблемы, с которой столкнулся в свое время Азербайджан, и которую уверенно решил в 2020 году. И вот эти вопросы, безусловно, нужны, они должны решаться совместно. И в этом плане то, что господин Токаев объявляет это одним из приоритетов внешней политики Казахстана, я бы тут добавил, что с учётом того, что это один из приоритетов внешней политики РК, то он на время председательства Казахстана, становятся и одним из основных приоритетов внешней политики совместно всех тюркских государств, в том числе Азербайджана, Турции, Узбекистана и остальных тюркских стран. И в этом плане, это тоже сказывается на том, как Казахстан проводит свою работу в роли действующего председателя Организации тюркских государств.

– Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами, резюмировал К. Токаев. Заявив, что следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Какие имеются ожидания от реализации масштабного проекта?

– В логистических проектах совместно участвуют страны ОТГ. И в этом моменте заявление президента Казахстана о том, что следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута, это не является новостью. Это является просто призывом еще более углубить сотрудничество, ещё больше внимания уделять этому маршруту. В нем заинтересованы, как Азербайджан и Казахстан, так и Узбекистан, Кыргызстан, Турция, ну и, конечно же, будем откровенны – Китай, который изначально по этому маршруту намеревался, и в данном случае пытается расширить все это, гонять свои товары в Европу, и получать европейские товары обратно. На сегодня Казахстан и Азербайджан на этом маршруте, за исключением Китая, я бы сказал, эти две страны сделали очень огромную работу для того, чтобы расширить возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута. На сегодня эти страны нарастили свой транспорт морской, который необходим, нарастили свои возможности портовые – принимать и отправлять грузы, и эти страны сегодня являются законодателями моды, если так можно сказать, на этом маршруте. Логистические маршруты это такая вещь, которая зависит не от одного участника, и сегодня Казахстан и Азербайджан совместно с другими странами, которые находятся на этом маршруте, совместно пытаются расширить возможности. И я бы сказал, что очень удается, очень успешно претворяется в жизнь, и в этом плане работа продолжаются, думаю, что в дальнейшем мы увидим еще большие возможности.

– Какой еще ключевой вопрос, озвученный на неформальном саммите ОТГ, вызвал у вас особый интерес?

– Особый интерес лично у меня вызвала инициатива о создании Совета тюркских центральных банков и патентной организации, естественно, но особенно, Совет банков. Ведь это фактически координация в сфере финансовой политики всех тюркских государств. Это налаживание координации в этой сфере, новый шаг в деле интеграции и стабилизации всего Тюркского мира, и это очень большие перспективы развития.

– Какую роль, на ваш взгляд, сыграет прошедший саммит для развития Тюркского мира?

У нас в Азербайджане очень тепло относятся к проведению таких саммитов. Мы на протяжении долгого-долгого времени грезили объединением тюркского мира, мы на протяжении долгого времени не могли говорить о своих тюркских корнях. На сегодня, слава Богу, все это позади, эти отношения налажены. И неформальные саммиты позволяют, именно в неформальной обстановке, еще больше поговорить, обсудить вопросы, еще ближе узнать друг друга, и позволить народам наших стран вот на этой волне, на простом общении руководителей стран еще раз убедиться в том, как же все-таки мы близки, хотя нас разделяли, нас называли очень разными именами, названиями даже. Но на сегодня мы близки, и думаю, что вот такие неформальные и формальные саммиты, в том числе деловые визиты, в дальнейшем, я думаю, будет очень много неделовых, простых визитов простых граждан, они будут способствовать еще большему укреплению взаимоотношений в Тюркском мире, еще большему укреплению сотрудничества, еще большим удачам будут служить. И в итоге, Тюркский мир станет одним из важнейших центров принятия решений не только в регионе, но и, я очень надеюсь и желаю, чтобы он оказывал свое влияние на принятие решений во всем политическом мире. И эти решения будут, конечно же, служить миру и сотрудничеству во всем мире, потому что такова наша натура.