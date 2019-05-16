Венчурные фонды выполняют ряд иных важных функций: открывают новые возможности для государства по развитию высокотехнологической индустрии, активизации малого предпринимательства, мобилизуют свободные деньги.

В конце года в Казахстане может появиться первый венчурный фонд. Об этом, сегодня в кулуарах АЭФ рассказал управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Адиль Нургожин, передает корреспондент Zakon.kz.

"Венчурный фонд" - это компании или организации, которые финансируют потенциально рискованные, но прибыльные проекты. В качестве объекта инвестирования венчурные фонды выбирают проекты любой направленности, находящиеся в различных стадиях развития. Главное условия финансирования – проект должен быть уникальным, и иметь потенциальную возможность принести сверхприбыль. Плата компании за инвестиции – часть акций предприятия.

По сути венчурные фонды обеспечивают механизм прозрачного принятия инвестиционных решений, благодаря чему снижается коррупционная составляющая и вероятность злоупотреблений со стороны руководства подобных организаций. Фирмы, занимающиеся таким родом деятельности, повышают инвестиционный рейтинг страны.

Помимо этого, венчурные фонды выполняют ряд иных важных функций: открывают новые возможности для государства по развитию высокотехнологической индустрии, устранению социально-экономического расслоения регионов, активизации малого предпринимательства; мобилизуют свободные деньги, принадлежащие физическим и юридическим лицам; обеспечивают максимально эффективное распределение капитала по приоритетным направлениям народного хозяйства и инновационным проектам; привлекают широкую аудиторию в сферу венчурного финансирования (т.е. увеличивают долю инвесторов в экономике страны).

- Сегодня казахской венчурной индустрии как таковой не существует. Есть бизнес-ангелы отдельные, есть отдельные фонды, которые делают инвестиции. Чтобы ее (индустрию – от авт.) создать нужно легировать процесс: задавать стандарты, привлекать деньги против денег, структурировать фонды, привлекать управляющие компании с мировым именем, которые нас будут интегрировать с другими экосистемами (финансовыми – от авт.), - сказал Нургожин.

Он отметил, что Казахстан как рынок не интересен иностранным инвесторам. Причина – небольшое население (18 млн человек), удаленность от всех возможных логистических путей и моря, низкая покупательская способность, и так далее.

- Если мы как маленькая страна не будем интегрироваться с большими экосистемами, нам, собственно говоря, ничего и не светит. Вот и все. Сделать это можно через управляющие компании (они будут управлять венчурными фондами – от авт.), которые уже работают на рынке. Привлекаем Almaz Capital Partners из Москвы, Golden Gate Ventures из Сингапура, открываем здесь офисы, даем денег в управление против их денег. Растим стартап и инвестируем, и даем возможность им выходить на большие рынки. Эта модель должна быть у нас. И у нас нет выбора. Мы уже опоздали, и если мы сейчас не будем этого делать, у нас здесь ничего не будет, - пояснил спикер.

АО НУХ "Байтерек" только начал заниматься развитием венчурного инвестирования и стартапов. Но задача заключается в том, чтобы создать международному инвестору, которому слишком рискованно приходить в Казахстан, все необходимые условия. Это под силу только государству, а значит и партнер с казахстанской стороны – государство.

- В государстве этим занимается институт развития, а это Байтерек. Как это делается? Через партнерство, через создание совместных фондов. У нас задача, до конца года создать один-два венчурных фонда, создать прецедент, научить структурировать фонды, работать с английским правом, научить стартапы принимать инвестиции правильно. Это основная задача, потому что никто этого делать не умеет, и никогда не делал. Если этот процесс продолжить, то у нас будет не один, а несколько фондов, появятся большие игроки на рынке, которые нашу маленькую (финансовую – от авт.) экосистему свяжут с нормальными рынками, которые растут, где есть деньги и выручка валютная. Прогноз такой - к осени надеюсь появится фонд, - сообщил он.

Венчурные фонды будут поддерживать бизнес, но не ИП и ТОО, а такие компании, которые имеют возможность конкурировать на других рынках, а не только работать внутри страны. В приоритете IT, e-commerce, fin-tech решения, SAS, различного рода автоматизации, которые направлены на эффективность ГМК, агросектора, и других базовых отраслей. Помимо этого, представитель "Байтерек" отметил интерес к логистической отрасли, которая нуждается во внедрении новых технологий для эффективного функционирования, и все что может обеспечить снижение себестоимости строительства жилья, через внедрение технологий.

К слову, инвестиции для одной компании будут зависеть от размера фонда и его мандата. Он добавил, что фонды вряд ли будут разбрасываться миллионами и миллиардами, скорей будет внедрена модель больших посевных, которые подразумевают инвестиции в множество компаний в размере от 200 тыс. долл. до 500 тыс. долл. на компанию. По его словам, если делать это в очень больших количествах, то тогда что-то взрастет и окупит затраты.

Эта тема будет обсуждаться сегодня во второй половине дня на панельной сессии Холдинга "Роль государства в развитии венчурного капитала".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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