В Казахстане создадут Венчурный фонд

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2025 года поручил активизировать работу по созданию Венчурного фонда с доведением его объема к концу 2025 года до 1 млрд долларов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что глава государства поставил задачу к 2026 году довести уровень IT-экспорта до 1 млрд долларов, и для реализации поставленной задачи ведется работа по созданию соответствующей инфраструктуры и оказанию поддержки бизнеса в данной сфере.

"Это позволило за последние 5 лет увеличить объем экспорта казахстанских IT-услуг более чем в 20 раз. Основные направления экспорта отечественных IT-продуктов и услуг охватили США, Арабские эмираты, Нидерланды, Великобританию, Германию и другие страны. Многие казахстанские проекты... хорошо зарекомендовали себя на зарубежных рынках. Дальнейшая работа по росту экспорта IT-услуг и продуктов должна сконцентрироваться на развитии акселерационных программ в регионах и расширении круга партнеров-инвесторов", – заявил Олжас Бектенов.

Он считает, что локомотивами должны стать региональные IT-хабы и венчурные фонды.

"Технопарк Astana Hub уже стал реальным инновационным кластером и ключевым партнером для многих стартапов. На данной площадке успешно работают свыше 1,5 тыс. компаний. Участникам Astana Hub предоставлены налоговые и визовые преференции, организованы информационно-образовательная поддержка и программы для развития бизнеса. Данную работу нужно продолжать. Необходимо активизировать популяризацию технологического предпринимательства в регионах Казахстана и создание условий для повышения компетенций наших специалистов на базе региональных IT-хабов", – сказал Олжас Бектенов.

Глава Кабмина также отметил, что разработки казахстанских стартаперов нуждаются в более крупном финансировании.

"Поэтому надо ускорить процедуры создания Венчурного фонда. Помимо этого, следует оцифровать все процедуры проведения научных и научно-исследовательских работ. Соответствующая платформа уже функционирует. К ней необходимо подключить государственные органы, квазигосударственный сектор и недропользователей. Тогда это повысит востребованность отечественных инновационных разработок и будет содействовать их выходу на международные рынки. Инновации становятся новой валютой на мировой арене. Они позволяют странам занять свою нишу на IT-рынке и дают большой мультипликативный эффект для многих отраслей экономики", – озвучил Олжас Бектенов.

В связи с этим премьер поручил министерству цифрового развития совместно с акиматами разработать дорожную карту по поддержке региональных IT-хабов по примеру Astana Hub и Карагандинской терриконовой долины.

"Для этого акиматам надо оперативно решить вопросы финансирования и поддержки региональных хабов. Министерству цифрового развития поручаю до конца марта завершить работу по созданию и лицензированию управляющей компании Qazaqstan Venture Group. Также следует активизировать работу по созданию Венчурного фонда с доведением его объема к концу 2025 года до 1 млрд долларов, а министерству цифрового развития совместно с заинтересованными государственными органами актуализировать меры государственной поддержки IT-компаниям, деятельность которых направлена на экспорт услуг и продуктов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее премьер-министр Казахстана призвал коллег скачать казахстанскую игру.