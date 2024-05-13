Первый Казахстанско-американский венчурный фонд инновационных медицинских технологий запущен в США

В штате Делавэр запустили первый Казахстанско-американский венчурный фонд по инновационным медицинским технологиям FutureMED Ventures KZ, сообщает Zakon.kz.

Команда FutureMED Ventures KZ состоит из топовых американских и казахстанских специалистов по коммерциализации научных разработок в сфере биомедицины и медицинских изделий. Общий планируемый объем фонда составляет 400 млн долларов.

Механизм работы фонда заключается в поиске и отборе компаний, разрабатывающих перспективные инновационные технологии в области медицины, с дальнейшем финансировании клинических испытаний данных технологий в обмен на акции этих предприятий. В случае успешного завершения клинического испытания стоимость компании может увеличиться в десятки раз, в зависимости от объема рынка заболевания, на лечение которого направлена технология, а также от степени доказанной эффективности. В последующем FutureMED Ventures KZ планирует либо продавать такие компании представителям Big Pharma, либо выводить их на крупные биржи США.

Руководством фонда была разработана уникальная концепция трансформации Казахстана в исследовательский хаб посредством проведения клинических испытаний в казахстанских медицинских учреждениях.

Рост рынка клинических испытаний вносит колоссальный вклад в развитие системы здравоохранения любого государства. Так, систематическое проведение таких испытаний означает трансфер инновационных технологий на постоянной основе здесь и сейчас. Регулярный трансфер медицинских инноваций повышает качество медицинских услуг, что положительно сказывается на здоровье нации, а также повышает престиж страны и, как следствие, развивает медицинский туризм. Более того, оказание услуг по проведению клинических испытаний приносит значительную прибыль как отечественным клиникам, так и всем сопутствующим и косвенным бизнесам.

Фото: пресс-служба FutureMED Ventures KZ

Не менее важное значение имеют вопросы фармакогенетики, поскольку у значительного количества препаратов генетическая предрасположенность к эффективности, развитию побочных эффектов и, следовательно, дозировке может существенно отличаться среди различных этносов. К сожалению, подавляющее большинство препаратов, назначаемых казахстанцам, прошли клинические испытания за рубежом и в основном на генетически отдаленных этносах. Поэтому крайне важно развивать отечественный рынок клинических испытаний для выявления особенностей генетической предрасположенности наших граждан.

По этой причине уникальная стратегия фонда FutureMED Ventures KZ направлена на развитие отечественного рынка клинических испытаний. Кроме того, большинство средств, аккумулируемых в фонде (включая зарубежные), будут направлены на проведение клинических испытаний в Казахстане. В результате организация не только стимулирует приток инновационных биотех и медтехкомпаний, но и осуществляет серьезные финансовые вливания в экономику страны.

Эта инициатива соответствует Посланию президента РК касательно развития отечественной науки, в котором он отметил, что "вся отечественная наука должна быть ориентирована на эффективное использование наших конкурентных преимуществ и широкое освоение новых наукоемких секторов".

Также в Казахстане будет обеспечен доступ к инновационным разработкам новых лекарственных форм и медицинских изделий тем пациентам, которые в этом нуждаются.

При этом фонд не финансирует клинические испытания фазы I, в рамках которой доказывается безопасность препарата, но фокусируется исключительно на проведении фазы II, в которой исследуется первичная эффективность препарата с уже доказанной безопасностью.

В настоящее время, помимо уже имеющихся казахстанских инвесторов, фондом FutureMED Ventures KZ заинтересовались крупные инвесторы из таких стран, как США, Китай, Индия и другие. Этот интерес обусловлен уникальными конкурентными преимуществами FutureMED Ventures KZ по сравнению с классическими западными венчурными фондами, фокусирующимися на инвестициях в медицинские технологии. Оно заключается в возможности грамотного использования потенциала здравоохранения Казахстана. Так, стоимость проведения клинических испытаний в республике в 10-20 раз ниже, чем в США. В результате FutureMED Ventures KZ значительно снижает инвестиционные риски, так как на те же деньги способен протестировать на порядок большее количество технологий. В итоге вероятность успеха инвестиций увеличивается в геометрической прогрессии.