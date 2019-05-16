Возгорание на полигоне близ Алматы планируют локализовать до конца дня

Как такового открытого горения там нет, есть тление.

Пожар на полигоне твердо-бытовых отходов рядом с Алматы планируется потушить в течение сегодняшнего дня, передает корреспондент BNews.kz.

По словам председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимира Беккера, площадь пожара на данный момент составляет около 1 гектара, опасности распространения огня нет.

- Это обычный полигон из бытового мусора. На данный момент там работают 7 бульдозеров, 6 погрузчиков, 2 экскаватора и 14 самосвалов. Дополнительно туда направлены подразделения департамента по ЧС Алматы, 5 единиц техники 18 человек личного состава и 4 единицы личной техники, также 17 человек личного состава департамента по ЧС Алматинской области. Дополнительно требуется и сейчас направляется туда 10 самосвалов, чтобы увеличить интенсивность подвоза инертных материалов. Также на месте находится заместитель начальника департамента ЧС Алматинской области и начальник департамента ЧС Алматы", - сказал спикер.

Он отметил, что КЧС МВД РК планирует локализовать очаг возгорания в течение дня.

- Авиатехника ничего не решит для тушения. Полигон твердо-бытовых отходов состоит из строительного мусора, бытовых отходов, бумаги - тушение при помощи воды может усугубить ситуацию, потому что органические вещества при намокании начнут биологический процесс гниения, что может привести к возгоранию дополнительных вещей. Единственный и правильный способ - это выборка горящего грунта, его рассредоточение на поверхности. Потом можно поливать этот горящий мусор. Либо изоляция данного мусора при помощи глины и трамбовка инженерной техникой, чтобы не допускать проникновение кислорода. Сложность тушения в том, что там имеется овраг - его глубина порядка 60-70 метров. На данном полигоне это первое возгорание. Там как такового огня нет, открытого горения нет, есть тление. Понятно, что это мусор, поэтому едкий запах, достаточно неприятный. Аналогичный случай был в Степногорске", - заключил он.

По словам Беккера, подразделение прибыло на место пожара, где было установлено, что на полигоне общебытовых отходов происходит тление мусора на площади около 1 гектара - тушение при помощи пожарной техники и воды данного возгорания невозможно. В связи с чем администрацией данного полигона была привлечена инженерная техника, для засыпки грунтом и изоляции горящего мусора от воздуха при помощи глины и других инертных материалов.

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