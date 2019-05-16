Лидер "Океана Эльзы" объявил об участии в выборах в Раду

Выборы в украинский парламент состоятся осенью.

Лидер группы "Океан Эльзы", заслуженный артист Украины Святослав Вакарчук сообщил о том, что его партия "Голос" будет участвовать в выборах в Верховную раду, передает ТАСС.

- Верховная рада превратилась в токсичное болото, которое засасывает наше будущее. Мы должны это изменить. Что нас объединяет? Мы все устали от того, как делается политика сейчас в Украине, нам противно наблюдать как олигархи приватизировали украинский парламент и диктуют ему свои решения. Старая политика разъедает Украину изнутри. Мы, партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить новую, - сказал он.

В команду "Голоса" вошли экс-замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, бывшая и.о. губернатора Одесской области Соломия Бобровская.

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На выборах 1999 года выступал с некоторыми другими артистами в туре в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы. На выборах 2004 года активно поддерживал на тот момент оппозиционного лидера Виктора Ющенко. Вакарчук был активным участником "Оранжевой революции", выступал на концертах в поддержку Виктора Ющенко на Майдане Незалежности вместе с Русланой, Олегом Скрипкой и другими музыкантами и певцами.

В 2013—2014 годах являлся активным участником политических протестов на Евромайдане.

В 2015 году стал участником всемирной стипендиальной программы Йельского университета "Yale World Fellow 2015", направленной на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания. В декабре 2016 года в эфире белорусского Первого канала выступил против создания черных списков артистов, которым запрещен въезд на Украину.

В марте 2017 года социологическая группа "Рейтинг" и социологическая служба "Социс" опубликовали совместный рейтинг популярности украинских политиков, претендующих на пост президента страны, согласно которому Вакарчук набирал 12,3 % поддержки избирателей (при 13,2 % у действующего главы государства Петра Порошенко и 12,9 % у Юлии Тимошенко). Вопреки ожиданиям не выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года. Публично не поддержал никого из тех, кто участвовал в выборах.

Выступает с лекциями, в том числе в Киевском политехническом институте, где общается с молодыми людьми и студентами на политические и государственные темы. Также в качестве посла доброй воли Программы развития ООН для молодежи на Украине принимает участие во многих социальных и культурных проектах.

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