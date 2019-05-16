Алматинцы могут сделать селфи с Шакеном Аймановым: открыта его скульптура

Место установки скульптуры в Алматы выбрано неслучайно.

Скульптура казахского режиссера Шакена Айманова появилась в историческом центре Алматы, передает Zakon.kz.

Бронзовая фигура кинорежиссера исполнена в масштабе 1,2 натуральной величины и установлена на невысоком гранитном постаменте (30 см). Шакен сидит на скамейке в непринужденной позе. Он полон спокойного достоинства, ни в его позе, ни в одежде нет ничего нарочитого, что отображает саму суть такого искусства как городская скульптура, органично вписываясь в урбанистическое пространство, привлекая горожан, желающих сделать памятную фотографию.

- В своей программной статье "Семь граней Великой степи" Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость создания памятников и скульптур нашим выдающимся историческим деятелям и их достижениям. В последние годы по поручению Елбасы в городе был установлены памятники жертвам голода 1931-1933 годов, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, знаменитому казахскому энергетику Шапику Шокину и др. В ближайшее время планируется установить памятники Төлегену и Қыз Жібек, Шамши Калдаякову и Балуану Шолаку. Сегодня мы открываем скульптуру Шакена Айманова в дань уважения к известному кинорежиссеру. Образ великого сына казахского народа останется в нашей памяти. От лица горожан выражаю благодарность автору, известному скульптору Нурлану Далбаю и спонсору компании Astana Group, известному меценату Нурлану Смагулову, - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек на открытии.

Автор работы – известный казахстанский скульптор, лауреат Госпремии РК в области литературы, искусства и архитектуры Нурлан Далбай воплотил в бронзе образ Шакена, который, как он надеется, понравится горожанам, и они будут фотографироваться с фигурой казахского режиссера. А туристов скульптура великого режиссера побудит узнать больше о творчестве Шакена Айманова.

Известный бизнесмен и меценат Нурлан Смагулов поддержавший возведение скульптуры, напомнил, что Шакен Айманов часто бывал в гостинце "Алма-Ата", здесь проходили съемки всеми любимого фильма "Ангел в тюбетейке". Поэтому именно на этом месте было решено установить его скульптуру. Айманов на скульптуре смотрит в сторону ГАТОБ имени Абая.

Открытие скульптуры посетили легендарные личности, корифеи казахстанского искусства – Народная артистка СССР певица Бибигуль Тулегенова, Герой труда Казахстана актер Юрий Померанцев, Народный артист СССР актер Асанали Ашимов и другие, а также аким Алматы Бауыржан Байбек.

- Актер кино, театра, человек с большой буквы- это Шакен Айманов, такой фигуры в нашем кино и театре больше нет. От скульптуры я в восторге. Это так угадано, именно в такой позе мог сидеть этот обоятельнейший человек. Это необычное воплощение человека большого с большой буквы, - сказал Юрий Померанцев.

Шакен Айманов (1914-1970 гг.) ставил различные по жанру фильмы – трагедии, комедии, киноочерки, драмы. Многие казахстанские актеры, артисты, поэты, музыканты считали его своим кумиром. И сегодня с большой теплотой вспоминают великого Шакена его коллеги, друзья, ученики: Бибигуль Тулегенова, Юрий Померанцев, Асанали Ашимов, Олжас Сулейменов.

Творчество Айманова знали за рубежом. В качестве члена жюри международного кинофестиваля он побывал в США, Англии, Италии, Франции, Египте. Одной из главных в творчестве киноактера стала роль в фильме "Джамбул". На праздновании 400-летия Шекспира в Англии Айманов прочел со сцены монолог Отелло. Тогда впервые великий Шекспир звучал на подмостках Англии на казахском языке.

Альберт Ахметов

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