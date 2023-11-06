Топ-5 необычных скульптур в Алматы

Скульптуры и статуи придают городу особенный колорит и подчеркивают национальные традиции. Авторы создают их из разных материалов и в каждой закладывают свою цель и предназначение. В этом материале Zakon.kz собрал необычные скульптуры Алматы, которые вызывают своеобразную палитру чувств.

Среди арт-объектов Алматы есть скульптуры, которые просто заставляют улыбнуться. Другие обращают внимание на вещи, которые мы забываем в повседневной жизни. Здесь мы собрали только часть скульптур города, которые интересно посмотреть вживую.

Самые необычные скульптуры Алматы

Фото: пресс-служба Алматы

1. "Қара Шапан", Сырлыбек Бекботаев

Арт-объект современного казахстанского художника Сырлыбека Бекботаева "Қара Шапан" высотой три метра выполнен из метала. Скульптура чапана отсылает к казахской и среднеазиатской культуре, где кочевники обменивались чапанами как символом уважения, единства и взаимопонимания. Скульптура расположена на пересечении улиц Панфилова и Кабанбай батыра.





Фото: Zakon.kz

2. "Сидящая женщина с фруктом", Фернандо Боттеро

Скульптура "Сидящая женщина с фруктом" выполнена латиноамериканским художником Фернандом Ботеро, известным в мире благодаря своим картинам и скульптурам пышных форм. Автор изобразил тело женщины в увеличенных пропорциях, подчеркивая чувственность и красоту. Арт-объект "Сидящая женщина с фруктом" воплощает в себе жизненную энергию, тепло и уют, тем самым привлекает внимание прохожих. Скульптура расположена на территории Esentai Mall и является излюбленным местом туристов для фотосессий.

3. "Батыр в стиле стимпанк", Зульхайнар Кожамкулов

Арт-объект автора Зульхайнара Кожамкулова Кобланды-батыр выполнен в стиле стимпанк. Это направление в искусстве, которое включает технологию и декоративно-прикладное искусство и навеяно фантастикой XIX века. Произведение кропотливого труда изготовлено из тысячи болтов, гаек и другого железа в форме батыра. В Казахстане батыр – это народный герой, которые символизирует смелость, храбрость и мужество. Возможно, поэтому арт-объект изготовлен из такого прочного материала, как железо. Батыра в стиле стимпанк можно увидеть возле здания на пр. аль-Фараби 40, угол пр. Сейфуллина.

Фото: Esentai Mall

4. "Спокойная вода", Ник Фиддиан-Грин

Бронзовую скульптуру в форме головы лошади создал британский скульптор Ник Фиддиана-Грин. Он известен своими произведениями в виде гигантских лошадиных голов. Помимо Алматы такие же скульптуры ранее установлены в Нью-Йорке, Гонконге и Шанхае. Скульптура выражает грациозность и благородство животного. Лошадь пьет воду из родника и олицетворяет спокойствие и гармонию. Арт-объект находится на пр. аль-Фараби, 77/3, в парке Esentai Apartments.

Фото: Manshuq.com

5. "Книга", Хуршед Хусенов

Скульптура из Таджикистана Хуршеда Хусенова изготовлена в форме книги: с одной стороны вырезано лицо мужчины, с другой – женщины. Книга символизирует передачу знаний из поколения в поколение. Произведение подчеркивает важность семейных традиций и культурного наследия. Посмотреть на скульптуру можно на пересечении Назарбаева – Абая.

В Алматы есть множество и других произведений современного и древнего искусства. Недаром город считается культурной столицей Казахстана. Интересные скульптуры вызывают восхищение и вдохновляют художников на новые творения.

Если прогуляться по городу и внимательно рассмотреть арт-объекты, то можно найти порой странные скульптуры, есть и эстетично красивые. Авторы сотворили их разными: изящными, смешными, чувственными, а иногда трогательными.