Открытый и красивый старт - наблюдатели от МПА СНГ о начале избирательной кампании в РК

Мы не видим никаких препятствий ни в получении информации, ни в объеме этой информации - Екатерина Голоулина.

Представитель группы международных наблюдателей от структурного подразделения Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ "Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан" Екатерина Голоулина назвала старт избирательной кампании в Казахстане "открытым и красивым", передает корреспондент Zakon.kz.

- Безусловно, мы активно сотрудничаем с ЦИК РК с точки зрения анализа избирательного законодательства, поскольку МПА осуществляет разработку модельного законодательства в государствах-участниках СНГ. Мы осуществляем анализ правового поля, соответствия национального конституционного, избирательного законодательства РК требованиям международных стандартов по открытости, по соблюдению прав граждан. И мы проводим этот анализ на основании тех данных, которые есть в открытых источниках, на сайтах; на основании информации в национальном законодательстве; и плюс мы осуществляем анализ того, как, собственно, сейчас идет, разворачивается избирательная кампания, - сказала она на брифинге в ЦИК РК.

Особое внимание, по ее словам, уделяется тому, нет ли признаков нарушения выборного законодательства со стороны организаторов выборов, со стороны органов госвласти.

- Мы смотрим все открытые ресурсы, смотрим публикации, телевизионные каналы, новостные каналы и на основании этого широкого спектра информации мы делаем свои выводы о том, как разворачивается избирательная кампания. Мы второй день здесь, но уже сейчас можно сказать предварительно, в удаленном мониторинге, естественно, мы смотрим на старт кампании, можно сказать, что все, что происходит здесь, носит очень открытый характер. Мы не видим никаких препятствий ни в получении информации, ни в объеме этой информации. И, наблюдая за тем, как работают СМИ, мы можем сказать, что эта кампания очень открытая и красивая. И мы надеемся, что, когда мы приедем на краткосрочный мониторинг, то мы сможем это наше мнение подтвердить, в том числе и в нашем заключении, - подчеркнула Голоулина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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