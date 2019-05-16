К ликвидации пожара на полигоне близ Алматы привлекли вертолеты

Было 26 сбросов воды.

К тушению пожара на полигоне в Алматинской области привлечены 11 единиц пожарных машин, 16 самосвалов, 7 бульдозеров, 1 экскаватор и 114 человек личного состава, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Помимо указанной техники привлечены два вертолета Службы спасения акимата Алматы и КЧС.

Как рассказал начальник ДЧС города Алматы Серик Аубакиров, используются все доступные способы тушения.

- Для избежания контакта огня с кислородом мусор засыпается грунтом. Также все доступные очаги возгорания проливаются водой. Работы ведутся и с воздуха. На данный момент было 26 сбросов воды по 3 куба каждый, - отметил он.

Наиболее вероятной причиной является самовозгорание, дальнейшие версии выясняются.

Ранее в КЧС МВД РК сообщали, что вертолеты не использовались из-за особенностей тушения такого рода пожаров. Кроме того, собственник полигона намеревался потушить возгорание своими силами.

В ночь с 15 на 16 мая в 7 км от села Айтей Карасайского района на мусорном полигоне произошло возгорание твердо-бытовых отходов. Последствия ощутили жители Алматы, которые стали жаловаться на запах гари в воздухе.

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