"Первый канал" аннулировал результат финала шоу "Голос" из-за накрутки голосов

Проверка показала, что на голосование в финале детского конкурса было оказано внешнее воздействие.

"Первый канал" принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос.Дети", в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, передает РБК.

- Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу, — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

После проверки итогов конкурса компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Микеллы Абрамовой, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений.

- При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 – порядковый номер участника, - отмечается в исследовании.

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По данным экспертов, все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки эти номера были недоступны.

- Для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000", - уточнили в компании.

Все выявленные нарушения являются частью комплексной проверки и будут дополнены результатами дальнейшего расследования. Работы со стороны Group-IB продолжаются и завершатся до конца месяца.

Многие зрители, в том числе и среди знаменитостей, посчитали победу Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети" необъективной. В результате руководство Первого канала инициировало проверку. Пока же в соцсетях продолжают спорить о том, были ли победа Микеллы Абрамовой справедливой.

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