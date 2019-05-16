Ержан Максим и дочь Алсу записали дуэт

Какова судьба записанного трека, пока не сообщается.

В официальном сообществе певицы Алсу в соцсетях появилось видео, где Микелла Абрамова и Ержан Максим исполняют в звукозаписывающей студии песню о любви, пишет Экспресс газета.

В конце апреля в эфире Первого канала показали финальный выпуск шестого сезона шоу "Голос. Дети", где победу одержала дочь певицы Алсу и подопечная Светланы Лободы — 11-летняя Микелла Абрамова. За девочку отдали свои голоса 56% зрителей, при этом главный фаворит конкурса — Ержан Максим — набрал 27%.

Такое распределение голосов обернулось грандиозным скандалом. Многие зрители, в том числе и среди знаменитостей, посчитали победу Микеллы Абрамовой в шоу необъективной. В результате руководство Первого канала инициировало проверку. Проводить расследование, первые этоги которого будут озвучены в конце мая, доверили международной компании Group IB. Пока же в соцсетях продолжают спорить о том, были ли победа Микеллы Абрамовой справедливой.

Примечательно, что ни Алсу, ни ее дочь скандал не комментируют, а вот Ержан Максим уже высказался по поводу случившегося. Юный исполнитель считает, что конкурс завершился справедливо. Более того, по словам Максима, поражение пошло ему на пользу. Неделю назад мальчика пригласили участвовать в британском шоу X-Factor, а накануне стала известно, что Игорь Крутой пригласил его начать обучение в своей академии.

Кроме того, финалист "Голос. Дети" Ержан Максим подписал контракт с крупным музыкальным лейблом и в скором времени отправится в гастрольный тур по России.

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Наконец, выяснилось, что на фоне развернувшегося скандала Максим и Микелла Абрамова занялись совместным творчеством. В официальном сообществе певицы Алсу появилась запись, где дети исполняют дуэтом песню о любви. "Любовь белой птицей в наши окна поступиться. Не потеряй ее, оберегай ее!", — поют они в кадре. Комментарии к ролику отключены, поэтому невозможно узнать о реакции подписчиков. О том, когда была произведена запись, информации также нет.

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