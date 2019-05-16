Казахстанского политолога-китаиста Сыроежкина подозревают в госизмене

Досудебное расследование в его отношении КНБ РК начал 15 января 2019 года.

Известный политолог-китаист, профессор Константин Сыроежкин подозревается в государственной измене. Об этом Zakon.kz сообщили в КНБ РК в ответе на официальный запрос.

По данным ведомства, Константин Сыроежкин был арестован 19 февраля 2019 года.

- 15 января 2019 года КНБ РК в отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч.1 УК РК "Государственная измена". 19 февраля по решению Следственного суда Алматы избрана мера пресечения "Арест". В настоящее время проводятся следственные действия, - сказано в ответе КНБ.

Другую информацию по делу не предоставили.

- КНБ РК, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 стать 18-1 Закона РК "О средствах массовой информации", оставляет за собой право не разглашать сведения досудебного расследования, - пояснили в сообщении.

4 мая текущего года в СМИ появилась информация о задержании известного политолога Константина Сыроежкина, который долгое время считался ведущим специалистом китайского направления. Из его биографии в настоящее время известно, что он является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Коллеги Сыроежкина обращались к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разъяснить ситуацию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!