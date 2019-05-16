Меладзе прокомментировал ситуацию с детским "Голосом"

Артист рад, что все прояснилось.

Наставник шоу "Голос.Дети", певец Валерий Меладзе написал в Instagram, что он рад прояснению ситуации с голосованием в финале шестого сезона, потому что самое важное для проекта, по его мнению, не потерять доверие зрителей, передает РИА Новости.

Ранее Первый канал заявил о том, что принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона "Голос.Дети", основываясь на промежуточных результатах проверки, которые подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Канал также решил провести 24 мая спецвыпуск шоу с участием всех финалистов.

- Я искренне рад, что внесена ясность в голосование финала проекта "Голос.Дети". Потому что главное – это сохранить проект "Голос" в эфире и не потерять доверия зрителей. Продолжить помогать талантливым детям. Для меня это гораздо важнее любых голосований и побед. Я знаю многих больших артистов, которые никогда не побеждали ни в одном конкурсе, но без поддержки телевидения они никогда не стали бы известными, - написал Меладзе.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследования результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

16 мая Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос". Согласно докладу, компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен победительнице проекта Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию. В компании напомнили, что завершат расследование до конца мая.

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