До сих пор не установлен преступник, избивший бабушек

Одной из них, 65-летней Айман Сагындыковой, преступник фактически вырезал глаза.

В Актобе до сих пор установлен преступник, который 22 февраля напал на двух пенсионерок в их доме по улице Сейфуллина, передает Zakon.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".

Мужчина устроил для бабушек ночь ужаса: бил ногами по лицу, резал, связывал, включил все конфорки и хотел взорвать газ.

Одной из них, 65-летней Айман Сагындыковой, преступник фактически вырезал глаза. Пострадавшая пролежала в больнице девять дней и навсегда ослепла.

- В 10 часов вечера я сидела на кухне и мыла посуду, а сестренка вышла в коридор посмотреть, закрыта ли дверь, - рассказывала на следующий день после нападения ее сестра, 72-летняя Зулиха Коспаева. - Вдруг, вы знаете, стоит передо мной высокого роста мужчина. Он начал меня избивать ногами по лицу. Я бегу в коридор, открываю дверь и вижу, сестра вся в крови. Он ее убивал в коридорчике! Снял с нее очки, разбил их и принялся вырезать ей ножом глаза. Два часа нас избивал! Пинал, как хотел, самым жестоким образом. Даже думал разбить о нас сковородку. Вся кухня, весь дом кровью залита.

Периодически на мобильный телефон к изуверу поступали звонки. Вероятно, его действия кто-то координировал.

- Он раз пять разговаривал по сотовому. Ему говорили: "Кончай их уже скорее!" Потом квартирант нам говорит, что соседи сказали, якобы у нас есть миллион. Стал требовать деньги. У нас таких сумм нет! Мы несчастные пенсионерки с мизерной пенсией. Сестренка дала ему тысячу тенге и получила очередной удар. Потом она из кошелька отдала последние две пятисотки. Ему все мало! Начал метаться, швырять все вещи и искать миллион, - вздыхала старушка.

Нападавший, по словам пенсионерок, нисколько не пытался скрыть своего лица. Поэтому жертвы его сразу узнали. По их словам, преступник - квартирант из соседнего дома. Полицейским бабушка указала на него в тот же день.

Как рассказывает Зулиха апай, прибывший оперативник имел его фото в своем телефоне и назвал кличку нападавшего - Кореец. Этот же оперативник показал бабушке небольшой нож, якобы найденный им во дворе у пенсионерок. За два месяца сменилось несколько следователей. Один из них приносил к Коспаевой три ножа, чтобы она их опознала. Но это были уже другие ножи, первого - обнаруженного оперативником среди них не было. Причем размерами ножи были намного больше.

Очную ставку, рассказала Зулиха-апай, так и не провели. Однажды к ним пришел следователь, привел Корейца и его адвоката. Бабушка тогда на очную ставку не согласилась. Поскольку ей защитника не назначили. На начало мая вновь была намечена очная ставка, но и она не состоялась.

В середине апреля Зулиха Коспаева уже записывала видеообращение, в котором просила о помощи. Но ее не услышали.

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