Самолет с казахстанцами совершил аварийную посадку в Москве
ЧП опять произошло в Шереметьево.
Фото : pixabay.com17 мая 2019, 01:48
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что самолёт Астана-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево.
- Подтверждаю, - сказал представитель аэропорта. - Все оперативные службы аэропорта были мобилизованы, - добавил он.
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