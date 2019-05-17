Касым-Жомарт Токаев отмечает день рождения

Президенту Казахстана исполнилось 66 лет.

Касым-Жомарт Токаев отмечает 66-летие, сообщает Zakon.kz.

Второй Президент Казахстана родился 17 мая 1953 года в Алматы.

В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений, в 1992 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ (специалист-международник).

До Независимости Казахстана работал в Министерстве иностранных дел СССР и посольствах Союза. С декабря 1993 года по октябрь 1994 года занимал должность замминистра иностранных дел Казахстана. С 1994 по 1999 года был министром иностранных дел страны. В следующей декаде работал заместителем, а затем премьер-министром, государственным секретарем. С марта 2011 по октябрь 2013 года был заместителем Генсека ООК, главой Европейского отделения ООН в Женеве. С октября 2013 по март 2019 года занимал пост Председателя Сената Парламента Казахстана.

19 марта Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий Главы государства. Полномочия перешли к председателю Сената Касым-Жомарта Токаева. 20 марта он принес присягу.

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После вступления в должность Президента Токаев подписал первый указ о наименовании Астаны городом Нур-Султан. Первый подписанный закон - о внесении поправок в Конституцию Республики Казахстан. Кроме этого, в качестве Главы государства он подписал несколько других важных законов, среди которых закон о выплате многодетным семьям пособии в размере 21 тысячи тенге на каждого ребенка, об усилении наказания за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, о снижении ставок налогов в специальных экономических зонах, о совершенствовании законодательства по вопросам предпринимательства, о развитии электронной торговли, об организациях, защищающих права детей и другие.

Помимо этого Токаев совершил ряд рабочих поездок в регионы страны, где он проводил встречи с общественностью, посещал производственные и инфраструктурные объекты.

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Касым-Жомарт Токаев - автор десяти книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений, изданных в Казахстане и за рубежом, в том числе: "Как это было: хроника волнений в Пекине (04.1989-06.1989)" (1993), "Организация Объединенных Наций: полвека служения миру" (1995), "Под стягом независимости" (1997), "Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации" (2000), "Дипломатия Республики Казахстан" (2001), "Преодоление" (2003), "Азамат. Кемель Токаев" (2003, в соавт.), "Дипломатическая служба Республики Казахстан" (2004,2005, ред.), "Слово об отце" (2005), "Свет и тень" (2007), "Он делает историю" (2010).

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