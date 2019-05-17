Эксперты оценили стоимость накрутки голосов в финале "Голос. Дети"

Было накручено более 38 тысяч голосов.

Автоматизированная накрутка голосов в пользу участника шоу "Голос.Дети" Микеллы Абрамовой могла стоить около 2-3 миллионов рублей (около 12-17 млн тенге). Об этом РИА Новости сообщил представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования.

В четверг Group-IB опубликовала первые результаты проверки голосования на шоу "Голос.Дети". Эксперты выявили массированную автоматизированную накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой.

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По данным компании, в автоматизированной отправке СМС участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений. Кроме того, исследование показало, что для совершения звонков использовались боты. Таких звонков для голосования поступило более 30 тысяч. Таким образом, было накручено более 38 тысяч голосов.

Как рассказал собеседник агентства, обычно накрутка заказывается в компании, имеющей оформленные на физлиц сим-карты, которые вставляются в "аппаратно-программный комплекс".

- Как правило, выяснить, какая компания занималась накруткой, возможно. В среднем по рынку один "купленный" голос может стоить от 60 до 80 рублей, - сказал представитель Group-IB.

Таким образом, накрутка более 38 тысяч голосов могла стоить 2,28-3,04 миллиона рублей.

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В компании отметили, что перед Group-IB не ставилась задача обнаружить инициаторов использования технологий автоматизированной накрутки голосов: для этого нужно было бы проводить дополнительное расследование уже для установления личностей причастных.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования и привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

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