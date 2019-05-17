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В "Эйр Астане" прокомментировали посадку самолета в Москве

Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял.

Фото : Pixabay17 мая 2019, 08:38

Информация об аварийной посадке самолета "Эйр Астана" в аэропорту Шереметьево недостоверна. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Zakon.kz.

По имеющейся информации, самолет который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан-Москва 16 мая, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета.

- Перед посадкой в аэропорту Шереметьево с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала, - сообщили в авиакомпании.

Приемлемый отложенный дефект - идентифицированный дефект воздушного судна, который был оценен как находящийся в пределах требований Списка минимального оборудования (MEL) или Списка отклонений конфигурации и который был устранен в пределах указанного предела.


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