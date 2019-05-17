Сборная Казахстана по шорт-треку занялась пилатесом

На опубликованном ею видео заметно, как атлеты выполняют растяжку и действительно, их организм в первое время не хочет слушаться.

Уже вторая казахстанская сборная по зимним видам спорта включила в свой план тренировочных сборов занятия по пилатесу, передает Zakon.kz

Пилатес — это система упражнений, которая рассчитана на создание сильного и гибкого тела. То есть, тренинг соединяет элементы растяжки с элементами силовой тренировки. Занятия пилатесом помогают научиться контролировать свое дыхание (дышать глубоко), создает крепкий мышечный корсет с очень низким риском травм, умение контролировать свое тело, чувствовать расслабленность или напряженность каждой мышцы, умение делать упражнения плавно и без рывков.

Пилатес в свой тренировочный процесс уже несколько лет включает чемпионка мира по фристайлу-могулу, бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева, немного позднее- призер Универсиад Павел Колмаков. Именно эти занятия помогают им избежать серьезных травм после неудачных прыжков. После того, как их личный тренер Елена Круглыхина возглавила всю казахстанскую сборную по фристайлу-могулу, эта система упражнений вошла в тренировочный процесс всех могулистов. Тренировки по пилатесу для них проводит серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону наша соотечественница Елена Хрусталева.

Теперь в число ее "клиентов" добавилась еще одна сборная – по шорт-треку.

- Пилатес - совсем не легко! Спасибо за доверие и приглашение главному тренеру сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбекову и тренеру сборной Петру Гамидову. Новые упражнения давались спортсменам не легко, - написала в своем Instagram Елена Хрусталева.

На опубликованном ею видео заметно, как атлеты выполняют растяжку и действительно, их организм в первое время не хочет слушаться.

Кроме того, в рамках первого в новом сезоне сбора, проходящего в Алматы и окрестностях, команда по шорт-треку проводит силовые тренировки и заезды на велосипеде.

Первые соревнования в шорт-треке – этапы Кубка мира-2019/20 пройдут в нояборе.

Альберт Ахметов

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