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Выпавшую из окна садика девочку отключили от аппарата искусственного дыхания

Ей стало лучше.

Фото : ЕТВ17 мая 2019, 14:45

Получившей серьезные травмы после падения из окна садика 2-летней девочке стало лучше, передает Zakon.kz.

По сообщению главы детской областной больницы в Талдыкоргане Марата Доскалиева, благодаря стараниям врачей, упавшая из окна девочка вышла из комы, отключена от аппаратов и дышит самостоятельно.

15 мая из талдыкорганского детского миницентра "Карлыгаш" в областную больницу с различными травмами доставили двухлетнюю девочку. Она выпала из окна второго этажа учреждения. Девочке поставили диагноз: тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, кома 2 степени.

Момент падения был зафиксирован на видео - воспитатель сама поставила девочку на подоконник. Затем подняла туда еще одного ребенка и, похоже, стала шлепать его. В этот момент девочка потеряла равновесие, навалилась на москитную сетку и вместе с ней выпала наружу.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей Уголовного кодекса РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".


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