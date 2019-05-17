Салафит украл крупную сумму денег у женщины-инвалида в Алматы

Он обещал жениться на ней, хотя уже состоял в религиозном браке с другой женщиной.

В Алматы по подозрению в совершении крупной кражи задержан мужчина, позиционировавший себя как приверженец деструктивного религиозного течения "салафизм", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый похитил крупную сумму денег у алматинки, являющейся инвалидом второй группы. Его добыча составила 1 миллион 300 тысяч тенге.

- Мужчина, войдя в доверительные отношения с гр.Ц., пообещал вступить с ней в брак, при этом находясь в религиозном браке с другой женщиной. Похитив деньги, он скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что часть украденных средств мошенник выделил своему подельнику. А остальные деньги он потратил на личные нужды, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время злоумышленник задержан, водворен в следственный изолятор и ожидает решение суда. По словам потерпевшей, несостоявшийся жених позиционировал себя как приверженец деструктивного религиозного течения "салафизм".

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