Крупную сумму денег украли из терминала в Уральске

Полицейские установили троих мужчин, которые воспользовались сбоем терминала и присвоили чужие деньги, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Западного Казахстана рассказали, что вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тыс. тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней местной жительнице. Она загрузила деньги в купюроприемник и, посчитав, что операция завершена, отошла. Однако в этот момент произошел технический сбой, а подозреваемые воспользовались этим.

"Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость", – отметили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование.

Мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев. Он связан с фальшивыми приложениями якобы госорганов.