#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
501.57
554.34
5.98
Происшествия

Крупную сумму денег украли из терминала в Уральске

680 тысяч тенге из терминала украли в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 20:47 Фото: ДП ЗКО
Полицейские установили троих мужчин, которые воспользовались сбоем терминала и присвоили чужие деньги, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Западного Казахстана рассказали, что вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тыс. тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней местной жительнице. Она загрузила деньги в купюроприемник и, посчитав, что операция завершена, отошла. Однако в этот момент произошел технический сбой, а подозреваемые воспользовались этим.

"Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость", – отметили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование.

Мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев. Он связан с фальшивыми приложениями якобы госорганов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Убийство экс-полицейского в Таразе: подозреваемого задержали
Происшествия
20:07, Сегодня
Убийство экс-полицейского в Таразе: подозреваемого задержали
Прохожие спасли девушку от насильника на набережной в Актау
Происшествия
18:51, Сегодня
Прохожие спасли девушку от насильника на набережной в Актау
В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка
Происшествия
16:56, Сегодня
В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: