Нескромного начальника ДП Атырауской области решили освободить от должности

Также освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности Департамента полиции области.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев по итогам служебного расследования в отношении начальника ДП Атырауской области Аяна Дуйсембаева принял решение о внесении представления в администрацию Президента об освобождении его от должности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

- По вызвавшим общественный резонанс фактам, касающимся начальника Департамента полиции Атырауской области Дуйсембаева А.С., в регион была направлена комиссия Министерства внутренних дел во главе с заместителем министра А. Калайчиди. ​Комиссией рассмотрены результаты служебного расследования, выявившего нарушение Дуйсембаевым А.С. служебной этики, - сообщили в МВД.

​По результатам служебного расследования министр внутренних дел принял решение о внесении представления в администрацию Президента РК об освобождении Дуйсембаева от занимаемой должности.

- ​Наряду с этим освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. ​Также заместителем министра проведено оперативное совещание с личным составом по вопросам соблюдения служебной дисциплины и законности, - резюмировали в МВД.

Министерство внутренних дел начало служебное расследование после появившегося в социальных сетях видео, на котором начальник Департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев в парадной форме позирует на коне на красной дорожке. Президент РК Касым-Жомарт Токаев, комментируя свое поручение главе МВД провести расследование, отметил нескромное поведение главы департамента полиции.

- Будут приняты строгие меры, - написал в своем twitter Президент.

В августе 2018 года в отношении Дуйсембаева МВД уже проводило проверку. Речь идет о видео из казино в Минске, которое посетил полицейский. В МВД РК по данному случаю сообщили, что событие было в октябре 2014 года. Во время отпуска Дуйсембаев, занимавший тогда должность первого заместителя начальника ДВД Атырауской области, вместе со своим другом семьями находились в Минске. Его друг по приглашению прибыл в игорное заведение своего знакомого. Однако супруга была против, и с целью отговорить его от игры попросила приехать в казино Дуйсембаева, что и стало причиной посещения последним указанного игорного заведения. Дуйсембаев участия в игре не принимал, что достоверно подтверждается проведенной проверкой в октябре 2014 года - так пояснили в МВД тот случай.

6 мая текущего года Аян Дуйсембаев получил специальное звание генерал-майора полиции.

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