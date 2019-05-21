Китай остался без "Игры престолов" из-за торговой войны с США

Компания отменила показ в день выхода последней серии, 20 мая.

Китайская компания Tencent, которая владеет правами на показ "Игры престолов" и других программ американского телеканала HBO, оставила фанатов без финального эпизода сериала. Об этом пишет журнал The Wall Street Journal.

Компания отменила показ в день выхода последней серии, 20 мая. Причиной назвали неполадки с сигналом, однако в HBO это опровергли и заявили, что никаких проблем с передачей данных не было. По мнению представителей телеканала, такое решение было принято из-за запрета китайских властей на трансляцию на фоне обострения торговых отношений КНР и США.

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Торговые отношения США и Китая в мае 2019 года обострились на фоне ужесточения торговых ограничений. США увеличили пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, Китай в ответ ввел тарифы на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов.

"Игра престолов" выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. В мае стало известно, что более миллиона фанатов шоу потребовали переснять восьмой сезон саги. В то же время пятая серия последнего сезона побила рекорд сериала и была признана самым просматриваемым эпизодом.

Источник: Lenta.ru

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