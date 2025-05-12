США и Китай "зарывают топор" торговой войны

10-11 мая 2025 года в Женеве (Швейцария) прошли переговоры делегаций США и Китая, по итогам которых страны договорились "зарыть топор" торговой войны, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному 12 мая на сайте Белого дома заявлению, правительства Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики признают важность двусторонних экономических и торговых отношений для обеих стран и мировой экономики.

Стороны договорились до 14 мая 2025 года предпринять следующее. Соединенные Штаты:

изменят применение дополнительной адвалорной ставки пошлины на товары из Китая, установленной указом от 2 апреля 2025 года, путем приостановки действия 24 процентных пунктов этой ставки на первоначальный срок в 90 дней, сохранив оставшуюся адвалорную ставку в размере 10 процентов в соответствии с условиями данного указа;

отменят измененные дополнительные адвалорные ставки пошлины на эти товары, введенные указом от 8 и 9 апреля 2025 года.

В свою очередь, Китай:

соответствующим образом изменит применение дополнительной адвалорной ставки пошлины на товары из США, путем приостановки действия 24 процентных пунктов этой ставки на первоначальный срок в 90 дней, сохранив оставшуюся дополнительную адвалорную ставку в размере 10 процентов на эти товары, а также отменит измененные дополнительные адвалорные ставки пошлины.

примет все необходимые административные меры для приостановки или отмены нетарифных ответных мер, принятых в отношении США со 2 апреля 2025 года.

После выполнения этих пунктов страны намерены создать механизм для продолжения обсуждений по вопросам экономических и торговых отношений.

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Аналогичное заявление опубликовано на сайте Министерства коммерции КНР.

11 мая президент США Дональд Трамп положительно оценил проходившие в Женеве переговоры представителей двух стран. О "взаимных пошлинах" Трамп объявил 2 апреля. Они коснулись множества стран. 9 апреля он заявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных пошлин для стран, не принявших ответных мер против Штатов. Китай туда не вошел, так как в ответ стал поднимать пошлины на американские товары. Кроме того, на фоне торговой войны Китай прекратил импорт газа из США и остановил закупки самолетов Boeing.