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Понятие "отец-одиночка" предлагают узаконить в России

Сенатор предложил законодательно закрепить досрочный выход на пенсию для мужчин, самостоятельно воспитавших нескольких детей.

Фото : Pixabay21 мая 2019, 08:24

Председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил законодательно закрепить понятие "отец-одиночка", передает Life.

Сенатор отметил, что, в отличие от женщин, у мужчин, воспитавших нескольких детей, нет возможности досрочно получать страховую пенсию.

- Прошу рассмотреть возможность внесения предложенных изменений относительно досрочного выхода на пенсию многодетных отцов-одиночек и закрепления самого понятия "отец-одиночка" в законодательстве, - говорится в документе, представленном политиком на согласование вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Кутепов рассматривает следующие преференции: если отец-одиночка самостоятельно воспитал пятерых и более детей, он сможет воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию после 55 лет. Для вырастивших четверых детей - после 61 года, а для воспитавших троих детей - после 62 лет.


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