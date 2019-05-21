Понятие "отец-одиночка" предлагают узаконить в России

Сенатор предложил законодательно закрепить досрочный выход на пенсию для мужчин, самостоятельно воспитавших нескольких детей.

Председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил законодательно закрепить понятие "отец-одиночка", передает Life.

Сенатор отметил, что, в отличие от женщин, у мужчин, воспитавших нескольких детей, нет возможности досрочно получать страховую пенсию.

- Прошу рассмотреть возможность внесения предложенных изменений относительно досрочного выхода на пенсию многодетных отцов-одиночек и закрепления самого понятия "отец-одиночка" в законодательстве, - говорится в документе, представленном политиком на согласование вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Кутепов рассматривает следующие преференции: если отец-одиночка самостоятельно воспитал пятерых и более детей, он сможет воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию после 55 лет. Для вырастивших четверых детей - после 61 года, а для воспитавших троих детей - после 62 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!