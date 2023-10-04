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Разрешить выходить раньше на пенсию врачам отделения радиологии предлагает депутат

Казахстан врачи пенсия Фото: pixabay
Предусмотреть льготы по досрочному выходу на пенсию по вредности для рентгенологов и анестезиологов отделения радиологии предложил в своем запросе депутат Мажилиса Ислам Сункар, сообщает Zakon.kz.

Депутат призвал правительство обратить внимание на проблему онкологических заболеваний.

"А также предусмотреть льготы по досрочному выходу на пенсию по вредности для рентгенологов и анестезиологов отделения радиологии, так как врачи онкологии не доживают до пенсии. По данным Минздрава, онкологические заболевания за последние 20 лет в стране увеличилась на 25%, смертность от рака снизилась на 33%. Структура заболеваемости следующая: на первом месте – рак молочной железы (13,2%), на втором месте – рак легкого (10%) и на третьем месте – колоректальный рак (9,3%)".Ислам Сункар

Ежегодно от рака в стране умирают свыше 13 тысяч человек. Злокачественные новообразования среди основных причин общей смертности занимают второе место. В структуре смертности на первом месте рак легкого (16,3%), на втором – рак желудка (12%), на третьем – рак толстого кишечника (10,6%).    

"По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области. Костанайская область – показатель смертности выше среднереспубликанского в 1,2 раза, ранняя диагностика ниже на 5%, визуальная запущенность выше на 4%. Акмолинская – показатель смертности выше среднереспубликанского в 1,5 раза, ранняя диагностика ниже на 6%, показатель запущенности самый высокий в стране – 27%. Вместе с тем есть ряд ключевых проблем по оказанию медицинской помощи онкологическим больным".Ислам Сункар

Депутат предлагает:

  • продолжить проведение мероприятий по повышению информированности населения и детей по профилактике и лечению онкологических заболеваний, в том числе с применением современных методов диагностики и лечения;
  • модернизировать диагностическое оборудование во всех регионах, осуществляющих диагностику и лечение детей с онкологическими заболеваниями;
  • предусмотреть льготы по досрочному выходу на пенсию по вредности для рентгенологов и анестезиологов отделения радиологии.

В феврале 2023 министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства РК перечислила неблагоприятные регионы по заболеваемостью онкологией.

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