Дожди пройдут на большей части Казахстана во вторник

Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на севере республики ночью осадки, лишь на западе и юго-западе сохранится погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, днем местами гроза, возможен град, в Акмолинской, Костанайской, днем Северо-Казахстанской области местами ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град. В Карагандинской области местами- гроза, туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области- ночью, в Жамбылской области- днем местами ожидается гроза, местами ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области местами возможен град. В Мангистауской, Павлодарской, днем Алматинской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области с грозой.

Ночью ожидаются местами заморозки - в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях 1-6 градусов, в Костанайской, Карагандинской областях 3 градуса, в Актюбинской области 1 градус, в Западно-Казахстанской области на поверхности почвы 1 градус.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 21 мая преимущественно облачно, 12 градусов тепла.

В Алматы будет частично облачно, 29 градусов тепла.

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