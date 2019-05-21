Благодаря технологиям можно легко выявить дезинформацию - эксперт

В современных социальных сетях иногда инструменты работают не так быстро, как разлетается дезинформация.

Одним из гостей международного фестиваля Go Viral, который пройдет в Алматы с 14 по 16 июня, станет независимый журналист и медиа- технолог из Калифорнии Самаруддин "Сэм" Стюарт. Он расскажет о том, как выявить ложную информацию в огромном потоке новостей. В преддверии этого события Zakon.kz попросил эксперта поделиться секретами борьбы с фейковыми сообщениями.

Самаруддин "Сэм" Стюарт является руководителем программы обучения SPJ в партнерстве с Инициативой Google News Initiative, которая за последние два года подготовила более 20 000 американских журналистов в 48 штатах США. До этого он был награжден грантом Knight Foundation Prototype Grant за его инновационную работу по проверке визуального контента для журналистики. Также он был отобран Стэнфордским университетом по программе Knight Journalism Fellow, где его исследования были направлены на борьбу с дезинформацией с помощью технологий. Его предыдущая работа включает в себя старшие руководящие и редактирующие позиции.Побывал в более чем 80 странах на 6 континентах.

- Когда вы поняли, что хотите быть журналистом?

- Когда я учился в начальной школе, я брал у моего отца пленочную зеркальную фотокамеру и фотографировал своих друзей, окружение и жизнь. Это стало началом моей истории, впоследствии мне стало интересно использовать фотографии, чтобы рассказывать истории и документировать жизнь - и это переросло в то, чтобы сначала стать фотожурналистом.

- В хорошую ли сторону изменилась журналистика сейчас по сравнению с тем временем, когда вы начинали?

- Я думаю, что любые изменения всегда имеют и хорошие, и плохие последствия одновременно. Например, у нас у всех сейчас есть камеры в карманах (смартфоны). А это значит, что когда новости появляются сегодня, скорее всего, это будет фото или видео, что очень хорошо. Однако сегодня у нас также есть возможность редактировать, изменять изображения, и это может стать очень большой проблемой в плане достоверности информации, что становится головной болью для журналистики.

- Фейковые новости сегодня очень быстро разлетаются в Сети. Как журналисту вовремя распознать, что какое-либо фото, та или иная информация может быть ложью? Есть ли какие-то первые признаки, по которым можно усомниться в достоверности информации?

- Есть несколько быстрых и простых инструментов, которые помогут вам выявить ложь, но они не всегда будут работать на каждой фотографии. Например, обратный поиск изображений (от Google, Tineye или Yandex) - это мощный способ узнать, появлялась ли фотография в интернете раньше. И если так - когда и где. Это может дать вам подсказки, чтобы помочь понять, стоит ли доверять тому или иному "сенсационному" изображению.

- Как еще технологии помогут бороться с дезинформацией?

- Я думаю, что цифровые инструменты делают получение информации более деморализованным процессом, то есть большинство людей имеют доступ к аудитории и, по идее, могут творить страшные вещи. Другое дело, что благодаря технологиям можно относительно легко вычислить дезинформацию. Многие инструменты, о которых я расскажу на фестивале, бесплатны. И они, как правило, работают быстро. Тем не менее, в современных социальных сетях иногда инструменты работают не так быстро, как разлетается дезинформация.

- Понятно, что мы должны проверять информацию в нескольких источниках. А если источник всего один? Стоит ли ему доверять? Не упустим ли мы реальную сенсацию, не потеряем ли время, если будем такими мнительными?

- Я думаю, что проверка - это всегда баланс использования инструментов, которые у вас есть, времени и журналистского инстинкта. Много раз вам приходится собирать улики, как любой детектив, чтобы помочь решить поставленный вопрос. И иногда вы не можете делать это с информацией, которую вам дают. Здесь остается полагаться на свое чутье, которое может и подвести, если у журналиста нет опыта. Идеальной рекомендации нет, но от проверки отказываться не стоит.

- Почему общество сегодня так легко поддается различным вбросам информации, не всегда достоверной? Или так было всегда?

- Я думаю, что большие изменения сегодня могут быть в демократизации публикации - то есть, с помощью социальных сетей любой может публиковать информацию. Это означает, что иногда заслуживающие доверия новости и дезинформация могут иметь одинаковое значение. Это одна проблема. Другой может быть скорость информации сегодня. У журналистов больше нет времени проверять и проверять претензии, потому что интернет движется так быстро.

- Что лучше: опубликовать новость быстро, и в случае чего исправить неточность, или заранее все проверить, но опоздать и проиграть конкурентам?

- Я думаю, журналистика как раз и должна отличаться тем, что обязана стремиться публиковать правильную информацию, чтобы информировать и просвещать свою аудиторию. Для журналиста должен быть высокий стандарт, поскольку им, как профессионалам, доверяют люди, публика верит, что информация, выдаваемая СМИ, является правильной и точной. Этим СМИ и отличается от соцсетей, что должна выдавать только проверенные новости.

- Можно ли обучить простых людей выявлять ложь в новостях?

- Я думаю, что да, возможно повысить медиаграмотность аудитории, чтобы она больше интересовалась достоверностью утверждений или историй и была более требовательной. Человек должен всегда спрашивать себя, "откуда" эта информация и откуда я знаю, что могу ей доверять. Я думаю, что когда люди становятся более ответственными за то, чем они делятся в Интернете, какие делают перепосты, они могут помочь переломить ситуацию с распространением дезинформации.

- Вы побывали в более чем 80 странах на 6 континентах. Насколько журналистика в Азии, например, отличается от американской? Где более тщательно проверяют информацию?

- Журналистика сильно отличается от места к месту. В некоторых местах имеется цензура из-за правительственных ограничений. Иногда это проявляется в местах, где правительство владеет или контролирует средства массовой информации. Также в зависимости от местоположения представление о том, что заслуживает освещения в печати, а что нет, может быть различным. Мир - это удивительное и уникальное место!

Альберт Ахметов

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