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Около 11 млн тенге составила сумма штрафа для большегрузных машин за 7 дней

Основным фактором разрушения дорог является автотранспортные средства с превышением допустимых весовых параметров.

Фото : Telegram-канал21 мая 2019, 10:58

Инспекциями транспортного контроля за прошедшую неделю было выявлено 116 нарушений превышения весогабаритных параметров, сообщает официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Так, канал в мессенджере сообщает о том, что общая сумма наложенного штрафа за превышение весогабаритных параметров в период с 13 по 19 мая составила 10 930 555 тенге.

Основным фактором разрушения дорог является автотранспортные средства с превышением допустимых весовых параметров. По информации министерства, в настоящее время зарегистрировано более 400 тысяч грузовых транспортных средств, из-них 55 тысяч самосвалы, в том числе карьерные самосвалы китайского производства.

- На территории Республики имеется более 1400 карьеров. Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом установлены требования к таким карьерам (грузоотправителям), в части обязательного наличия контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого и поступающего груза и обязательного предоставления перевозчику товарно-транспортной накладной, - говорится в распространенном сообщении.

Теперь казахстанцы смогут получать информацию обо всех событиях и работах, направленных на индустриально-инновационное и инфраструктурное развитие страны посредством уведомлений Telegram-канала.

Подписаться можно по ссылке.

Помимо Telegram, пресс-релизы и информационные сообщения размещаются на официальных страницах в социальных сетях министерства.


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