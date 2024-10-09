В Казахстане изменили допустимые параметры для крупногабаритных авто

Министр транспорта подписал приказ от 3 октября 2024 года, которым внес изменения в допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК, сообщает Zakon.kz.

Так, допустимые габаритные параметры и другие линейные размеры автотранспортных средств не должны превышать приведенные ниже значения:

допустимая длина:

одиночные автотранспортные средства:

категорий М1, N и О (прицепа) –12 метров;

категорий М2 и М3 – 13,5 метра;

категорий М2 и М3 с более двумя осями – 15 метров;

категорий М2 и М3 с прицепом – 18,75 метра;

сочлененных автобусов категорий М2 и М3 – 18,75;

автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) – 24 метра (ранее было 20 метров).

допустимая высота:



всех автотранспортных средств – 4 метра, за исключением автотранспортных средств, осуществляющих перевозку легковых автомобилей на подъемных платформах и контейнеров (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, допустимая высота которых не должны превышать 4,3 метра (ранее такого исключения не было).

Указывается, что допустимые размеры автотранспортных средств, указанных выше, включают в себя размеры съемных кузовов, установленных механизмов, перевозимых грузов и тары для грузов, включая контейнеры.

При установленном в кузове автотранспортного средства груз может выступать за заднюю внешнюю точку автомобиля или прицепа (полуприцепа) более чем на метр, перевозка осуществляется с соблюдением условий, предусмотренной Правилами дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб.

Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:

одиночные автотранспортные средства:

категорий М, N и О (прицеп):

двухосные – 18 тонн;

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн;

для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, когда ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонны;

сочлененные автобусы категории М3 – 28 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

пятиосные – 38 тонн;

с шестью и более осями – 44 тонны;

автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа):

трехосные – 28 тонн;

четырехосные – 36 тонн;

пятиосные – 40 тонн;

шестиосные – 44 тонны;

с более шестью осями не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).

Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.