В Казахстане изменили допустимые параметры для крупногабаритных авто
Так, допустимые габаритные параметры и другие линейные размеры автотранспортных средств не должны превышать приведенные ниже значения:
допустимая длина:
одиночные автотранспортные средства:
- категорий М1, N и О (прицепа) –12 метров;
- категорий М2 и М3 – 13,5 метра;
- категорий М2 и М3 с более двумя осями – 15 метров;
- категорий М2 и М3 с прицепом – 18,75 метра;
- сочлененных автобусов категорий М2 и М3 – 18,75;
- автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) – 24 метра (ранее было 20 метров).
допустимая высота:
- всех автотранспортных средств – 4 метра, за исключением автотранспортных средств, осуществляющих перевозку легковых автомобилей на подъемных платформах и контейнеров (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, допустимая высота которых не должны превышать 4,3 метра (ранее такого исключения не было).
Указывается, что допустимые размеры автотранспортных средств, указанных выше, включают в себя размеры съемных кузовов, установленных механизмов, перевозимых грузов и тары для грузов, включая контейнеры.
При установленном в кузове автотранспортного средства груз может выступать за заднюю внешнюю точку автомобиля или прицепа (полуприцепа) более чем на метр, перевозка осуществляется с соблюдением условий, предусмотренной Правилами дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб.
Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:
одиночные автотранспортные средства:
категорий М, N и О (прицеп):
- двухосные – 18 тонн;
- трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн;
- для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, когда ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонны;
- сочлененные автобусы категории М3 – 28 тонн;
- четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;
- пятиосные – 38 тонн;
- с шестью и более осями – 44 тонны;
автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа):
- трехосные – 28 тонн;
- четырехосные – 36 тонн;
- пятиосные – 40 тонн;
- шестиосные – 44 тонны;
- с более шестью осями не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).
Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.